Rayo Vallecano - Real Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este domingo al Rayo Vallecano en la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo en el que los blancos quieren olvidar la derrota sufrida en Anfield en Champions y concentrarse en defender su ventaja de cinco puntos para meter presión a sus perseguidores, mientras en el equipo de la franja el agua no baja tranquila tras un encontronazo en Conference entre Iñigo Pérez y el jugador Ivan Balliu, pese al triunfo europeo con remontada.

POSIBLES ALINEACIONES

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pedro Díaz, Unai López; De Frutos, Isi Palazón, Fran Pérez; y Alemao.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Ceballos, Bellingham; Mbappé y Rodrygo.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Rayo Vallecano y Real Madrid de la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 9 de noviembre a las 18.30 horas en el estadio municipal de Vallecas.

DÓNDE VER

El duelo entre los franjirrojos y los blancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.