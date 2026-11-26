RC Celta vs Villarreal CF: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta y el Villarreal CF se ven las caras en Abanca Balaídos en la jornada 14 de LaLiga EA Sports, en un enfrentamiento entre dos conjuntos con aspiraciones en la zona media-alta de la tabla y con la gestión física tras vivir ambos una jornada europea intersemanal.

POSIBLES ALINEACIONES

RC Celta: Ionut Radu; Carreira, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Cáceres, Javi Galán; Ilaix Moriba, Aleix Febas; Hugo Álvarez, Williot Swedberg y Pablo Durán.

Villarreal CF: Péter Gulácsi; Freeman, Logan Costa, Renato Veiga, Romero; Pape Gueye, Santi Comesaña; Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Tani Oluwaseyi y Georges Mikautadze.

HORA, FECHA Y DÓNDE VER

El choque se celebrará el domingo 29 de noviembre a las 18:30 horas (hora peninsular) en el Estadio Abanca Balaídos. El partido podrá verse en directo en España a través de Movistar LaLiga TV y los operadores con derechos televisivos de LaLiga EA Sports, además de seguirse en la web de Europa Press.