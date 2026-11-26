RC Deportivo vs FC Barcelona: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo recibe al FC Barcelona en Abanca-Riazor en un atractivo duelo de la jornada 14 de LaLiga EA Sports, con los coruñeses buscando rehacerse en su estadio y los azulgranas defendiendo el liderato de la clasificación.

POSIBLES ALINEACIONES

RC Deportivo: Leo Román; Adrià Alti, Miguel Loureiro, José María Giménez, Quagliata; Marc Casadó, Amatucci, Mario Soriano; Yeremay Hernández, Luismi Cruz, Pierre-Emerick Aubameyang.

FC Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.

HORA, FECHA Y DÓNDE VER

El encuentro se disputará el domingo 29 de noviembre a las 16:15 horas (hora peninsular) en el Estadio Abanca-Riazor. La retransmisión en directo en España se realizará por DAZN LaLiga y los canales habilitados de la competición, con cobertura completa y minuto a minuto en la web de Europa Press.