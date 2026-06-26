El RCD Mallorca se enfrentará al PSG de Luis Enrique en el Trofeu Ciutat de Palma

Archivo - Antonio Sánchez (RCD Mallorca), ante el FC Barcelona en Son Moix. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca disputará el próximo miércoles 5 de agosto (20.00 horas) la 48ª edición del Trofeu Ciutat de Palma contra el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions en las dos últimas ediciones, en el estadio de Son Moix, cuya entrada será gratuita para los abonados, según anunció el club este viernes en un comunicado.

La entidad 'mallorquinista' explicó que el partido contra el conjunto dirigido por el español Luis Enrique es fruto de un acuerdo alcanzado entre ambas partes en el traspaso del futbolista coreano Kangin Lee en la temporada 2023-24.

El partido contra el club parisino será la penúltima prueba para el nuevo entrenador del conjunto bermellón, Luis García, de la pretemporada antes de arrancar la Liga Hypermotion el 15 de agosto, ya que el domingo 8 disputarán un último amistoso en Son Moix.