RCD Mallorca - Real Betis: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El Real Betis se rehizo a las mil maravillas de la debacle copera ante el Atlético de Madrid (0-5) asaltando el Riyadh Air Metropolitano en la pasada jornada (0-1), un triunfo que le permitió situarse a cinco puntos del cuarto puesto. Una situación muy diferente a la que vive el RCD Mallorca, que tras la derrota en el Camp Nou ante FC Barcelona (3-0) volvió a situarse a tan sólo dos puntos de los puestos de descenso.

RCD Mallorca: Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samú, Darder; Antonio Sánchez, Muriqi y Virgili.

Real Betis: Valles; Ruibal, Natan, Llorente, Valentín; Fidalgo, Roca; Antony, Fornals, Ez Abde; Bakambu.

El partido que enfrenta a Mallorca y Real Betis de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 15 de febrero a las 21.00 horas en Son Moix.

El duelo entre los bermellones y los verdiblancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.