Real Betis - FC Barcelona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visita este sábado al Real Betis en el estadio de La Cartuja, feudo provisional de los béticos, en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en un duelo entre el líder y el quinto clasificado que se presenta abierto, con dos equipos que llegan de ganar y en buena dinámica de juego y resultados, aunque con ciertas bajas que podrían quitar algo de brillo al que sin duda, de todas formas, será uno de los mejores partidos del fin de semana.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Betis: Valles; Ruibal, Bartra, Natan, Valentín; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Abde; y Cucho.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford; y Ferran Torres.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Betis y FC Barcelona de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 6 de diciembre a las 18.30 horas en el estadio de La Cartuja.

DÓNDE VER

El duelo entre los verdiblancos y los azulgranas se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.