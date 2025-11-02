Real Betis - RCD Mallorca: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Publicado: domingo, 2 noviembre 2025 10:29

   MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Betis recibirá a un Mallorca en plena reacción. Los pupilos de Jagoba Arrasate habían entrado mal en el otoño, pero han firmado tres victorias y un empate en sus cinco últimos partidos entre Liga y Copa; su más reciente sonrisa fue en el torneo copero tras ganar por 0-2 al Atlètic Sant Just.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Real Betis: Pau López; Bellerín, Natan, Bartra, Rodríguez; Fornals, Amrabat; Antony, Lo Celso, Ez Abde; y Cucho.

   RCD Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samú Costa, Morlanes, Darder; Joseph, Muriqi y Virgili.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Real Betis y RCD Mallorca de la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 2 de noviembre a las 21.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los verdiblancos y los bermellones se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.

