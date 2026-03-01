Real Betis - Sevilla: Hora y fecha, donde ver y posibles alineaciones del derbi sevillano. - EPDATA

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La capital andaluza centrará todas las miradas en un 'Gran Derbi' que regresa tras casi 25 años a La Cartuja, casa del conjunto bético este curso mientras se ejecutan las obras en el Benito Villamarín, aunque por primera vez en partido oficial. Allí, los de Manuel Pellegrini inician un intenso mes de marzo en el que también les espera la eliminatoria de octavos de final de la Liga Europa ante el Panathinaikos.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Betis: Vallés; Ruibal, Llorente, Natan, Rodríguez; Fornals, Roca, Fidalgo; Antony, Cucho y Abde.

Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Salas, Suazo; Agoumé, Sow, Mendy; Adams y Maupay.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Betis y Sevilla de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 1 de marzo a las 18.30 horas en La Cartuja.

DÓNDE VER

El duelo entre los verdiblancos y los sevillistas se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.