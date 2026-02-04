Deportivo Alavés - Real Sociedad - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

La Real frustra al Alavés para ir a por la Copa

Los de Matarazzo remontaron un 2-1, Remiro se paró el posible 3-1 de penalti, para meterse en semifinales

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad eliminó (2-3) al Deportivo Alavés para meterse en semifinales de la Copa del Rey Mapfre con una épica remontada en Mendizorrotza, posible gracias a que Álex Remiro detuvo el penalti del posible 3-1 para los locales, y con los goles de Gonçalo Guedes y Orri Okarsson en los últimos minutos.

El equipo 'txuri-urdin' alcanzó por tercera edición consecutiva la penúltima ronda del torneo del 'k.o', que se sorteará este viernes, con calidad y pegada cuando el Alavés lo tenía en su mano. Los del 'Chacho' Coudet mordieron en cada jugada y se pusieron dos veces por delante con merecimiento, pero Toni Martínez dejó con vida a los de San Sebastián con el penalti fallado en el 67'.

Ahí, los cambios le funcionaron a un 'Rino' Matarazzo que mantiene su marcha triunfal desde que llegó a San Sebastián. La Real, que había empatado rápido en el primer tiempo el tanto de Abde Rebbach pero se fue por debajo al descanso, aprovechó la salvada de Remiro y dio la vuelta al marcador con una gran jugada que culminó Guedes y una contra fatídica de Óskarsson, donde los locales reclamaron un placaje del árbitro Quintero González.

Sin duda el Alavés tardará en olvidar la opción que tuvo en su mano para soñar con repetir la final de la 2016-2017. El Alavés le comió la tostada a la Real durante muchos minutos, solo con intensidad y sacrificio, que acompañó con juego vertical siempre que pudo mirar hacia adelante. Rebbach sorprendió desde la frontal ante un rival parado en defensa pero un Mikel Oyarzabal en racha respondió rápido para la Real (1-1).

Antes del descanso, un inocente penalti de Beñat Turrientes sobre un Jonny Otto protagonista para los locales supuso el 2-1 de Toni Martínez. Los visitantes sufrieron más si cabe en el segundo tiempo para superar la presión de los de Coudet y Matarazzo tuvo que mirar al banquillo. Entonces llegó la opción del Alavés de matar el choque de cuartos, en un penalti casi cómico que avisó el VAR.

Caleta-Car tiró de la camiseta hasta pasarla por encima de la cabeza de Toni Martínez y el colegiado tuvo que pitar la pena máxima con el delantero local 'ciego'. Sin embargo, Remiro sujetó a una Real que, con más artillería sobre el césped, aprovechó la vida extra. Una gran combinación fue el 2-2 y, en el 80', Oskarsson castigó a un Alavés algo desnortado en el momento decisivo.

Los de Vitoria reclamaron que el árbitro molestó a Ander Guevara en su intento de cortar la salida rival, pero el 2-3 subió y la Real, que se quedó un derbi de equipos al alza, se adjudicó el billete a semifinales, en busca de ser campeón como en 2020 y por tercer vez en su historia. El efecto Matarazzo, que se vio igualmente en Copa contra Osasuna en octavos, no parece tener fin.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS, 2 - REAL SOCIEDAD, 3. (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

DEPORTIVO ALAVÉS: Raúl Fernández; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco (Guridi, min.91), Parada; Calebe (Ibáñez, min.71), Guevara, Denis Suárez (Aleñá, min.84), Abde Rebbach (Hidalgo, min.84); Toni Martínez, Mañas (Boyé, min.71).

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu (Odriozola, min.59), Caleta-Car, Jon Martín, Ahien (Dani Díaz, min.74); Turrientes, Carlos Soler (Sucic, min.59), Brais (Oskarsson, min.74); Sergio Gómez, Oyarzabal, Guedes (Zubeldia, min.92).

--GOLES:

1 - 0, min.8, Rebbach.

1 - 1, min.15, Oyarzabal.

2 - 1, min.29, Toni Martínez (penalti).

2 - 2, min.76, Guedes.

2 - 3, min.80, Oskarsson.

--ÁRBITRO: Quintero González (C. Andaluz). Amonestó a Guevara (min.75), Boyé (min.83) e Ibáñez (min.98) por parte del Alavés. Y a Turrientes (min.28), Guedes (min.37), Ahien (min,45+1) y Caleta-Car (min.66) en la Real.

--ESTADIO: Mendizorrotza.