El Real Madrid aleja a la Real Sociedad de la segunda plaza en la Liga F Moeve

Archivo - Sandie Toletti durante un partido del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid dio un paso de gigante para asegurarse la segunda plaza de la Liga F Moeve 2025-2026 al ganar por 0-3 a su rival directo, la Real Sociedad, y poner más distancia entre ambos, mientras que el FC Barcelona no falló en A Coruña pese a seguir algo falto de puntería, en partidos correspondientes a la vigesimosegunda jornada del campeonato.

En Zubieta se vivía seguramente el duelo más atractivo del fin de semana, con la pelea por la segunda posición entre el Real Madrid y la Real Sociedad, separados por tres puntos, y que se decantó tras el descanso del lado de las visitantes, que doblan su ventaja en la tabla sobre las realistas.

Bajo una intensa lluvia, los dos equipos libraron un competido encuentro que no se decidió hasta la llegada del tramo final. Ahí, un penalti de Paula Fernández por mano cuando la pelota iba camino de ser el 0-1 le costó la expulsión a la jugadora de la Real y el consiguiente penalti anotado por Sandie Toletti.

Seis minutos después, la lateral danesa Sara Holmgaard cabeceó a la red un saque de esquina para ampliar la renta y ya en los compases finales Eva Navarro sentenció en un nuevo penalti para mantener al conjunto madridista a diez puntos de un FC Barcelona que no falló en su visita al Deportivo ABANCA.

El líder venía de un inesperado e inusual empate sin goles en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola ante el FC Badalona Women y continuó sin puntería en el ABANCA Riazor, en parte por la buena actuación de la guardameta local Inés Pereira. El conjunto blaugrana tuvo que esperar hasta el minuto 65 para hacer el 0-1, obra de Marta Torrejón, y Alexia Putellas sentenció en el 78.

Por detrás de los tres primeros clasificados, el Costa Adeje Tenerife recortó a ocho puntos su desventaja con la Real Sociedad al golear 4-0 al colista Levante UD antes de recibir al Atlético de Madrid en busca de la primera final copera de su historia, aunque sus tres últimos goles llegaron a partir del minuto 85 y después de que Iratxe Pérez abriese el marcador pasado el primer cuarto de hora.

Por su parte, el Atlético de Madrid sigue sexto después de golear 5-0 en Alcalá de Henares al DUX Logroño, antepenúltimo, con triplete en la primera parte de Amaiur Sarriegi, mientras que por delante se mantiene el Sevilla FC que sacó los tres puntos de su visita al penúltimo, el Alhama CF El Pozo, gracias a un solitario tanto de Fatou Kanteh al filo del descanso que le deja a ocho puntos de la Real Sociedad.

Además, el Granada CF se llevó el triunfo claramente en su visita al FC Badalona Women, al que goleó por 0-4 con doblete de Laura Pérez, y el Athletic Club remontó el tanto inicial de Ángela Sosa para golear también 4-1 al Madrid CFF. La jornada se completará este lunes con el RCD Espanyol-SD Eibar.