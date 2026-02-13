El Real Madrid ambiciona el liderato contra el 'efecto Matarazzo'

Archivo - El brasileño Vinícius Júnior (Real Madrid CF) intenta regatear a Aritz Elustondo en el partido de LaLiga EA Sports 2025-26 disputado en Anoeta. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este sábado (21.00 horas) en el Santiago Bernabéu a la Real Sociedad, en la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo al que los vascos llegan con confianza tras su alegría copera en San Mamés e invictos desde la llegada de 'Rino' Matarazzo, mientras que el conjunto merengue, que no pierde en Liga desde principios de diciembre, deben sobreponerse a esa euforia 'txuri urdin' para meter presión al FC Barcelona y dormir líderes.

El feudo madridista acoge el duelo entre los equipos más en forma de la competición doméstica. Son los dos únicos conjuntos sin derrotas en las últimas cinco jornadas, con cinco victorias para los merengues -13 goles a favor y solo 2 en contra- y cuatro triunfos y un empate para los 'txuri urdin', que se han transformado desde que Pellegrino Matarazzo se hiciera cargo del banquillo a finales del pasado mes de diciembre.

Con el estadounidense, la Real ha mejorado su estado de ánimo, gracias a una versión más generosa en ataque y defensa, siendo el equipo que más esfuerzos realiza a alta y muy alta intensidad en LaLiga EA Sports. Y eso se ha traducido en superioridad frente a sus rivales, ya que puede presumir de ser el equipo que más minutos ha ido ganando en lo que va de 2026.

Matarazzo debutó en el banquillo 'txuri urdin' con el año nuevo y desde entonces no ha perdido ninguno de los nuevo encuentros disputados -6V y 3E-, teniendo en cuenta que en esa serie de partidos empató frente al Atlético de Madrid (1-1) y venció al líder FC Barcelona (2-1). El técnico de origen italiano ha formado un bloque sólido, serio atrás y con las ideas claras en una parcela ofensiva liderada por su capitán Mikel Oyarzabal. El atacante llega muy inspirado y acumula 4 goles en Liga en 2026.

Ahora, llegan a un Bernabéu en el que rozaron la gesta el curso pasado en Copa, forzando la prórroga con un 3-4 que casi deja al Real Madrid sin final en La Cartuja. Los blancos deben contrarrestar el buen estado de ánimo 'txuri urdin', después de vencer por 0-1 en el derbi vasco en San Mamés en la ida de la semifinal de la Copa del Rey Mapfre, justo antes de viajar al feudo madridista.

Un recinto en el que el Real Madrid solo ha lamentado en Liga la derrota ante el RC Celta (0-2), la única en los últimos 15 encuentros como local en la competición doméstica. Por ello, con el runrún de los pitos de la afición siempre rondando, apelan a su solidez en casa para sumar la octava victoria consecutiva en Liga y dormir líderes esperando al duelo del Barça en Montilivi.

A la batuta de Álvaro Arbeloa, los blancos vencieron en Mestalla (0-2) lejos de su mejor versión pero con efectividad arriba, y otro gol de Kylian Mbappé, autor de 23 goles en 23 partidos y que sí está disponible para este duelo ante la Real, después de perderse dos entrenamientos. Aún así, el conjunto blanco presenta otras bajas sensibles.

Arbeloa no podrá contar con Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo Goes. Así, podría entrar en el lateral derecho Tren Alexander-Arnold, que ya volvió en Mestalla, mientras Dani Carvajal sigue esperando su turno. Esto volvería a dejar a Fede Valverde en el centro del campo, junto a Aurélien Tchouaméni y Arda Güler. Arriba, vuelve Vinícius Júnior tras sanción, y podría entrar Brahim Díaz por la derecha.

En Liga, la Real Sociedad venció al Elche CF por 3-1 el pasado sábado, y ahora marchan octavos, después de que Matarazzo cogiera al equipo en el puesto 16 coqueteando seriamente con el descenso. El esfuerzo en Copa podría condicionar la alineación en el Bernabéu, con la duda de si Gonçalo Guedes estará en una forma óptima.

El japonés Take Kubo y el croata Luka Sucic siguen siendo bajas por lesión, igual que Brais Méndez, por sanción; mientras que Ander Barrenetxea es duda por una contusión en el muslo. Así, Igor Zubeldia podría regresar al once titular y Aihen Muñoz podría ocupar el lugar de Sergio Gómez en el carril izquierdo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchoauméni, Valverde, Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Odriozola, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen Muñoz; Turrientes, Gorrotxategi; Sergio Gómez, Soler, Marín; y Oyarzabal.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C. Extremeño).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/