Kylian Mbappé (derecha) y Marc Cucurella celebran un gol del Real Madrid CF en la Champions 2026-27. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este sábado al RC Celta (21.00 horas)en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, con el objetivo de mantener la velocidad de crucero que alcanzó antes del parón internacional, en busca de su novena victoria consecutiva para apretar al líder FC Barcelona, mientras el conjunto gallego quiere olvidar su pobre balance ofensivo y e resultados asaltando el Santiago Bernabéu como el curso pasado.

El campeonato liguero retoma el pulso tras el parón internacional y, por tanto, vuelve la intensa pelea por el liderato que ahora posee el FC Barcelona, después de imponerse (1-2) en el Riyadh Air Metropolitano al Atlético de Madrid. La derrota 'colchonera' impulsó a los azulgranas en lo más alto y permitió al Real Madrid auparse a la segunda posición con 30 puntos, a 3 del líder. Ahora, los blancos quieren presionar e igualar al equipo catalán a falta de lo que este haga el domingo en casa ante el Villarreal CF.

El equipo merengue ha encontrado una velocidad de crucero bajo la batuta de José Mourinho, con ocho victorias consecutivas, entre ellas algunas de prestigio como la última frente al Valencia CF (0-3) en Mestalla, en una serie en la que han convertido 24 goles a favor y 8 en contra.

Y es que el conjunto madridista no pierde desde su frenazo (2-1) en el Metroplitano, aunque no fue hasta la conquista del Spotify Camp Nou en el Clásico (1-2), con un juego coral y solidario hasta entonces inédito, cuando los 'soldados' del Mourinho dieron ese clic, entendiendo que el compromiso colectivo es innegociable para estar arriba.

Ahora, ante el Celta en el inicio de una serie de tres encuentros consecutivos en el Santiago Bernabéu, en un tramo a priori favorable, los blancos tienen la oportunidad de enlazar nueve partidos seguidos ganando, algo que no consiguen desde hace cuatro años y dos meses, es decir, desde el inicio de la temporada 2022-23 con Carlo Ancelotti en el banquillo.

Y más fiable es el Real Madrid atendiendo a su rendimiento arropado por su público. En el Bernabéu no pierde en Liga desde el mes de marzo ante el Getafe CF (0-1), su única derrota como local en todo 2026, aunque está advertido por la última visita de los de Claudio Giráldez a la capital. Hace casi un año, el Celta se impuso por 0-2 con un gran gol de Williot Swedberg en un partido que terminó con tres jugadores del conjunto merengue expulsados.

Ese triunfo permitió romper una sequía en Liga de más de 19 años de los gallegos en Chamartín, aunque el Celta atraviesa un momento delicado. Son uno de los seis equipos que todavía no han ganado como visitante, y solo suma un triunfo lejos de Balaídos desde el mes de abril, aunque fue en el exigente Metroplitano.

De hecho, con 13 puntos -solo 3 por encima del descenso- y en el undécimo lugar de la tabla, son el equipo con más empates de Primera División, con 7 en 12 jornadas. Además, acusa una preocupante sequía realizadora que le está lastrando, ya que no ve puerta en Liga desde el 18 de octubre, coincidiendo con su última victoria liguera (2-1 ante el Alavés).

Y es que los máximos goleadores del conjunto celeste son Ferran Jutglà y Pablo Durán, ambos con dos tantos, menos que Yan Diomande (3), Arda Güler (3), Jude Bellingham (4) o Kylian Mbappé (13), que además está a uno de los 8 partidos seguidos viendo puerta, su récord personal. Sin embargo, el Celta se agarra a su última goleada en Copa del Rey, 0-5 al Salamanca UDS, equipo de Segunda Federación, en El Helmántico, después del empate sin goles en el Ciutat frente al Levante UD.

El parón y la competición europea la próxima semana obliga a los técnicos a hacer alguna rotación para seguir con el reparto de cargas. En el Real Madrid, con las bajas confirmadas de Rodrygo Goes y Raúl Asencio, la gran incógnita es si Vinícius Júnior, que viene entonado de la selección pero no marca con la camiseta blanca desde agosto, volverá al once tras la sanción o si su lugar por la izquierda lo ocupa Diomande.

En el Celta, que después recibirá al AFC Bournemouth y al Villarreal CF y visitará al Barça, Miguel Román y Borja Iglesias son las principales bajas, mientras Carl Starfelt es duda y Jones El-Abdellaoui estaría ya disponible para Giráldez.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

RC CELTA: Radu; Rueda, Javi Rodríguez, Lago, Marcos Alonso, Carreira; Moriba, Febas; Durán, Hugo Álvarez y Jutglà.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C.Cántabro).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+.