El Real Madrid busca reaccionar en el regreso de Arbeloa al Bernabéu

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, conversa con Vinícius Júnior ante el Albacete en Copa del Rey. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este sábado (14.00) al Levante UD en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, con el deseo de recortar la distancia de 4 puntos con el líder FC Barcelona, mientras las aguas bajan revueltas en el club por la eliminación en Copa del Rey a manos del Albacete y el cambio en el banquillo, con Álvaro Arbeloa estrenándose en el Santiago Bernabéu, mientras los 'granotas', que solo han perdido en dos de sus últimas cinco visitas, deben sumar en su lucha por la salvación.

El conjunto merengue entrenado por Arbeloa, que vuelve al feudo blanco casi 10 años después, se presenta en el Santiago Bernabéu en un clima de agitación por el batacazo copero ante el Albacete, que les apeó de la competición en octavos de final con un gol en el descuento del partido (3-2). Y es que la forma en la que se despidieron de la Copa fue la principal razón por la que el madridismo recibirá a sus jugadores dolido, como dice el 'Espartano'.

La imagen del Real Madrid en el Carlos Belmonte fue pobre y, aunque Arbeloa apenas completó una sesión tras la salida de Xabi Alonso este lunes, no se vio una reacción que el conjunto blanco sí desea que se produzca este sábado, después de que el propio Dani Carvajal reconociera que el equipo había "tocado fondo" en Albacete.

En Liga, los blancos son segundos con 45 puntos, 4 menos que el Barça, del que se colocarán a solo 1 si vencen al Levante, ya que los azulgrana juegan el domingo en Anoeta. Y es que la dinámica liguera del conjunto merengue con Xabi Alonso venía siendo positiva antes de la Supercopa de España, con tres triunfos seguidos ante Deportivo Alavés (1-2), Sevilla FC (2-0) y Real Betis (5-1).

Tras una convocatoria copera sin algunos de los grandes nombres de la plantilla merengue, Arbeloa incluye a un Kylian Mbappé que no parece estar al 100% y cuya titularidad está en el aire, en beneficio de un Gonzalo García que convirtió un 'hat-trick' ante el Betis y viene de marcar en la Supercopa y en Copa. Estará acompañado por Vinícius Júnior, mientras el salmantino deberá decidir si incluir a Franco Mastantuono o colocar un mediocentro más, Fede Valverde o Arda Güler.

En defensa, podría regresar Dani Carvajal al lateral derecho, con la pareja de centrales sana formada por Raúl Asencio y Dean Huijsen, y Álvaro Carreras, suplente en Albacete como Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, volverá al once titular. Todo antes de afrontar la penúltima jornada de la fase de liga de Champions el martes ante el AS Monaco y el siguiente encuentro de Liga en La Cerámica.

Enfrente, el Levante, penúltimo clasificado con 14 puntos, solo uno más que el farolillo rojo, buscará pescar en agua revuelta en uno de los estadios más complejos de Primera División. Los de Luis Castro, que no ha perdido todavía desde su llegada, quieren aprovechar ese papel secundario con el que llegan en mitad de la crisis blanca, para sumar en un estadio en el que solo han perdido en dos de sus últimas cinco visitas.

Con Castro, el Levante suma un triunfo, ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán (0-3) y dos empates, frente a la Real Sociedad (1-1) y en casa contra el RCD Espanyol (1-1), el más reciente. Y es paradójico que 11 de sus 14 puntos los haya sumado a domicilio, para ser el octavo mejor equipo de la competición liguera fuera de casa, aunque el examen en el Bernabéu será mucho más complicado.

En lo deportivo, el conjunto de Luis Castro llega al Bernabéu con las bajas de Unai Elgezabal, Roger Brugué, Víctor García y Diego Pampín por lesión, mientras que Oriol Rey tampoco estará disponible por molestias físicas. Está por ver si hay alguna modificación en el once para protegerse más defensivamente o si el técnico no toca demasiado un sistema que está funcionando. Etta Eyong, de regreso de la Copa África, apunta al once en detrimento de Kareem Tunde, en un ataque junto a Iván Romero e Iker Losada.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham; Gonzalo García y Vinícius.

LEVANTE UD: Ryan; Toljan, De la Fuente, Matturro, Manu Sánchez; Arriaga, Pablo Martínez, Carlos Álvarez; Eyong, Iván Romero y Losada.

--ÁRBITRO: Sesma Espinosa (C. Riojano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 14.00/DAZN.