Arbeloa: "Entiendo que el aficionado esté dolido, pero le pido que apoye a sus jugadores"

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que entiende que el aficionado blanco esté "dolido y decepcionado" por la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, pero le ha pedido "apoyo" para los jugadores en el partido de LaLiga EA Sports de este sábado ante el Levante UD en el Santiago Bernabéu, donde podrá tener a su disposición al francés Kylian Mbappé.

"Respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado madridista esté dolido y decepcionado con nosotros, pero les voy a pedir apoyo a sus jugadores. En 123 años de historia de este Real Madrid, las grandes gestas y los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Juanito dijo una vez que '90 minuti y en el Bernabéu son molto longo', y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu. Y eso es lo que le voy a pedir a mi afición, que a pesar de esa decepción que seguro sienten estén a nuestro lado, nos apoyen y consigamos que esta temporada sea tan buena como todos queremos", declaró en rueda de prensa.

Además, aclaró que los futbolistas que no viajaron al Carlos Belmonte fue porque "no podían estar". "No estoy diciendo que los que se quedaron no querían venir, todo lo contrario. Todo el que estaba disponible para jugar en Albacete, vino con nosotros; los que se quedaron fue porque no podían jugar o si lo hacían asumíamos un riesgo de lesión. No quería asumir ese riesgo y lo volvería a hacer", afirmó tajante.

En este sentido, recalcó que a Albacete fueron "los jugadores que estaban disponibles". "Los que se quedaron fue porque o no podían hacerlo o porque si lo hacían había riesgo de lesión. Cuando valoré el esfuerzo de Vini es porque sé de dónde venía, de la semana tan dura que había tenido, de los esfuerzos que había hecho. Mostrar esa disposición y cómo afrontó el partido, los esfuerzos que hizo, es ser un líder, y eso es lo que necesito de Vinícius y lo que quiero ver en él. He leído muchas críticas hacia la cantera y los canteranos y me vais a tener enfrente siempre, porque para mí la cantera del Real Madrid es la mejor mundo. Van a estar siempre a mi lado y voy a seguir confiando en ellos como hasta ahora", avisó.

También aclaró sus declaraciones sobre la preparación física del equipo. "No soy ajeno a todo lo que se dice, y si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xabi y hacia su cuerpo técnico, van a estar muy equivocados. Lo que pasó en Albacete fue una falta de ideas, de juego, de físico, de muchas cosas de las que el responsable soy yo. Mientras esté en esta silla voy a seguir siendo el responsable. De todo lo que venga de aquí hacia adelante, solo va a haber un único responsable, que es el entrenador actual del Real Madrid. Con Antonio -Pintus- es un privilegio trabajar. Vamos a trabajar para recuperar la mejor versión de los jugadores en todos sus aspectos", subrayó.

"Yo entiendo que se busquen culpables, pero yo trabajo para encontrar soluciones. Todo lo que pasa en el terreno de juego con mi equipo es mi responsabilidad. Cuando las cosas no van bien es porque entiendo que tengo que ser capaz de ayudar mejor a mis jugadores. Si no lo hacen es porque o no he sabido explicárselo bien o no lo han entendido. Me siento muy responsable. De esa derrota de Albacete sigo pensando lo mismo, no cambiaría ni una coma", expresó.

Y desveló la anécdota que contó a los jugadores. "Tardé muchos años, muchos, en ganar mi primera Copa de Europa. Y cuando por fin la gané, me subí al autobús y tenía detrás a un compañero que estaba en su primera temporada en 'Champions' y era su primer título. Y me dijo 'el año que viene vamos a por otra'. Me quedé mirando y dije 'con lo que me ha costado a mí y este ya está pensando en la siguiente'. Y les dije a los jugadores '¿sabéis quién es? Vuestro capitán', porque esa es la mentalidad del Real Madrid, el pasado no existe. Ni cuando ganas Copa de Europa, ni cuando te elimina el Albacete. Hay que pensar en el siguiente partido, en ganar el Levante y en mirar hacia adelante. Eso es el Real Madrid", manifestó.

Por otra parte, recalcó que el partido ante el Levante es "fundamental para seguir la lucha por LaLiga". "Quiero ver un Real Madrid que salga a ganar desde el minuto uno, que salga con muchas ganas, energía y motivación y que no tengamos ni una mínima duda de que nuestro objetivo es salir desde el principio a buscar la portería al rival, que el Bernabéu sienta que vamos a ganar el partido. Más allá de que tenemos unas ideas de fútbol que iremos trabajando, quiero un equipo con mucho carácter, con mucha personalidad y, sobre todo, que transmita pasión, ilusión, ambición, y que el público del Bernabéu se sienta reflejado en sus jugadores", deseó.

"El calendario y mis circunstancias son las que son, ni me asustan, ni me preocupan, ni me hacen temblar, ni dudar, ni un segundo. Lo único que necesito es tener unos jugadores tan fantásticos como los que tengo. Con eso estoy tranquilo, duermo muy bien. Estoy con muchas ganas, muy motivado, siempre intento ser un luchador nato y tengo la suerte de tener una plantilla fabulosa, extraordinaria, con la que voy a muerte. Estamos preparados y con muchas ganas para el partido de mañana", prosiguió.

"MBAPPÉ ESTÁ MEJOR Y VA A ESTAR EN LA CONVOCATORIA"

En otro orden de cosas, desveló que el francés Kylian Mbappé "está mejor y va a estar en la convocatoria", al contrario que el brasileño Rodrygo, que se está "recuperando de un esfuerzo muy grande". Esperamos recuperarle pronto, que pueda estar el martes disponible. Todos sabemos de la calidad excepcional que tiene Rodrygo, de los grandes momentos que nos ha dado. En estos últimos dos meses ha vuelto a encontrar su mejor forma", apuntó.

Respecto al inglés Jude Bellingham, afirmó que "tiene que ser otro de los líderes de este equipo". "A mí me gusta tener futbolistas que puedan tener muchísima movilidad, y Jude es un jugador que tiene mucha llegada, pero tiene capacidad también para crear, para construir, y eso es lo que le voy a pedir, que sea importante, que tenga una trascendencia en el juego. También tiene capacidad de llegar a área que tenemos que aprovechar. Para mí, lo más importante es que él salga al campo y tenga muy claro lo que tiene que hacer y que esa trascendencia esa personalidad se refleje en el juego del equipo", expresó.

Por último, se rindió al trabajo del uruguayo Fede Valverde. "Es un chico que tiene una capacidad tan grande para jugar al fútbol que podría hacerlo bien en cualquier sitio. Tengo en él a un grandísimo capitán y lo ha demostrado estos últimos meses, que ha jugador donde se le ha pedido. Lo vamos a ver en muchas posiciones, porque nos puede dar muchas cosas. Me gusta tener un equipo en el que haya muchísima movilidad, van a poder intercambiar muchísimas posiciones. Seguro que él va a disfrutar mucho jugando al fútbol, que al final es lo que quiero, que salga que disfrute, que se encuentre a gusto. Es lo que debe ser un jugador del Real Madrid, encarna muy bien ese 'espíritu de Juanito', ese jugador de carácter, de fuerza, de entrega, de sacrificio y de talento. Fede es madridismo y es un representante excepcional de este escudo y de lo que es el Real Madrid", concluyó.