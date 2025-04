El Real Madrid y la búsqueda constante del equilibrio

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid accedió este martes a la final de la Copa del Rey MAPFRE 2024-2025, que se disputará el próximo sábado 26 de abril, después de empatar 4-4 ante la Real Sociedad en la vuelta de semifinales, en un duelo en el que el conjunto madridista volvió a evidenciar problemas tácticos y de concentración y compromiso que le hicieron jugar con fuego y encajar cuatro tantos ante el tercer equipo menos goleador de LaLiga EA Sports.

"Encajar cuatro goles no es bueno", admitió Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior al agónico encuentro que acogió el Santiago Bernabéu. El actual campeón de Europa estaba eliminado en el minuto 80, y en el 86' tenía un billete para la final. Pero en un final de locura, el guion tenía preparado otro desenlace, con Mikel Oyarzabal forzando en el tiempo añadido la prórroga, donde apareció el héroe madridista: Antonio Rüdiger.

Después del festival goleador y del intercambio de golpes, sobre todo, en la recta final del partido, el pase a la final deja tranquilidad por el "objetivo cumplido", como trasladó un satisfecho Ancelotti tras el partido, al que también se le apreció preocupado por esa eterna búsqueda del equilibrio, de un técnico que no se cansa de repetir que los equipos campeones se construyen desde la defensa, mientras sus jugadores viven muchos partidos en el alambre por esos despistes defensivos.

La defensa blanca hizo estragos ante una Real Sociedad que llegaba al Bernabéu como el tercer equipo menos goleador de LaLiga EA Sports, y que solo había marcado cuatro o más tantos en otras dos ocasiones en lo que iba de curso: ante el Midtjylland en el 'playoff' de la Liga Europa (5-1) y el Jove Español en la Copa del Rey (0-5).

Y es que la mala gestión defensiva, en una línea también muy castigada por las lesiones, sobre todo, con las de larga duración de Dani Carvajal y Éder Militao, se evidencia en los goles encajados esta temporada. Son un total de 60 y, aunque pueda sorprender por su idilio con la competición, es en la Champions donde presenta uno de los peores promedios (1,41) de goles en contra por partido. Tampoco es bueno en Copa, con 9 encajados en cinco partidos (1,8), o los cinco goles en contra en el Clásico de la Supercopa de España.

Sin embargo, atendiendo al rendimiento defensivo en Liga, el Real Madrid presenta casi los mismo números que el FC Barcelona, líder nacional y futuro rival en la final de Copa del Rey. Los azulgranas, que dejan mejores sensaciones atrás que el conjunto de Ancelotti, han tenido que recoger el balón de su portería en 28 ocasiones -18 en 19 partidos desde que Wojciech Szczesny es titular-, mientras que el vigente campeón doméstico lo ha hecho en 29 (uno por partido).

A este Real Madrid con poca consistencia atrás -no ha encajado gol en la Supercopa de Europa y la Intercontinental- le salva, de momento, la brillantez de sus delanteros y esa lucidez de cara a la portería contraria, con Kylian Mbappé y sus 33 goles o los 19 de Vinícius Júnior, autores ambos de casi la mitad de los tantos del conjunto madridista esta temporada en todas las competiciones (117 en total).

No obstante, y pese a contar con tres de los mejores delanteros del mundo -Mbappé, 'Vini' y Rodrygo Goes-, este apartado se lo lleva de goleada el equipo azulgrana. El Barça está en una gran racha en este 2025, donde aún no ha perdido y cuya principal arma está siendo su capacidad ofensiva.

EXÁMENES ANTE EL BARÇA Y EL ARSENAL

En las 29 jornadas disputadas de competición doméstica, los de Flick han conseguido perforar la portería rival 82 veces, una cifra que es la más alta de un equipo en lo que se lleva disputada de temporada en las cinco grandes ligas, por delante de Paris Saint-Germain (79) y Bayern de Múnich (78). Cifras a las que hay que sumar los 57 anotados en el resto de competiciones.

De hecho, el Real Madrid ya ha sufrido, y mucho, este potencial en ataque del fútbol total del FC Barcelona del técnico alemán y presenta un -7 con su máximo rival, después del 0-4 del Clásico del Santiago Bernabéu en LaLiga EA Sports y el 2-5 en la final de la Supercopa de Europa en Arabia Saudí. Dos antecedentes que le advierten sobre el mejorar en el esfuerzo atrás en las próximas tres semanas de cara a esa final copera.

Además, el próximo martes 8 de abril disputará la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Arsenal inglés, un equipo que está sacando mucho partido a sus goles -el quinto que más marca en Champions (25 y 2,5 de promedio) y cierra el 'top 10' de equipos más goleadores de las cinco grandes ligas (55)-.

En ese ránking de los mejores equipos de Europa a nivel ofensivo, el Real Madrid tampoco ocupa un lugar demasiado destacado, es octavo con 62 goles ligueros. Y con esos datos, se enfrentará a un conjunto de Mikel Arteta muy bien trabajado en defensa: solo 25 tantos encajados en la Premier -el quinto mejor equipo de Europa, por detrás de Atlético, Athletic, Nápoles y Getafe- y 6 en la Champions, solo por detrás de los 2 encajados por el Inter de Milán.