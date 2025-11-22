El Real Madrid celebra este domingo su Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes

El presidente del Real Madrid, Florentino Perez, en la entrega de la Bota de Oro 2024-25 al delantero francés Kylian Mbappé. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del Real Madrid ha convocado a sus socios representantes del periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2028 a la Asamblea General Ordinaria, que se celebra este domingo de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto del club merengue en Valdebebas.

"La Asamblea General Ordinaria se celebrará a las 9.00 horas, en primera convocatoria, y a las 10.00 h, en segunda si fuera preciso", señaló la entidad blanca en un comunicado en su página web.

El informe de Florentino Pérez, presidente del club madridista, abrirá el orden del día para luego pasar al examen y la aprobación de la liquidación del presupuesto junto a la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consolidadas con las empresas participadas correspondientes al ejercicio 2024-25.

El tercer punto del orden del día será examinar y aprobar, en su caso, el presupuesto consolidado de ingresos y gastos, así como el proyecto de actividades para el ejercicio 2025-26. Después se verá la propuesta de cuotas sociales para la temporada 2026-27 y se acabará con ruegos y preguntas.

A principios de este año, el Informe sobre los Campeones de Europa de Football Benchmark, que evalúa el rendimiento económico de los campeones nacionales de seis ligas europeas, confirmó que el club merengue alcanzó unos ingresos totales de 1.065 millones de euros, convirtiéndose en la primera entidad que supera el umbral de los 1.000 millones.

El Real Madrid quedó por delante de otros 'transatlánticos' como el Manchester City inglés, segundo con 838 millones de euros, o el París Saint-Germain francés, que cerró este 'top 3' con 806 millones de ingresos de explotación en la temporada 2023-24.