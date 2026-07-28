El Real Madrid cierra la temporada 2025-26 con un récord histórico de ingresos de 1.221 millones

Archivo - El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tras ganar las elecciones el pasado mes de junio en el hotel Eurobuilding. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid cerró la temporada 2025-26 con un récord histórico de ingresos de explotación de 1.221 millones de euros, sin contar el traspaso de jugadores, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al curso anterior, según anunció el club blanco tras la reunión de su Junta Directiva.

Con este resultado, la entidad madridista ha superado, por primera vez en la historia de cualquier club deportivo, la barrera de los 1.200 millones de euros. El club ha registrado un resultado de explotación antes de amortizaciones (EBITDA) de 287,4 millones de euros, lo que representa un aumento del 18% en comparación con la temporada 2024-25.

Asimismo, la entidad ha obtenido un beneficio después de impuestos de 26,3 millones de euros, un 8% más que en el periodo anterior, con lo que encadena veintiséis ejercicios consecutivos cerrados con beneficios. La entidad ha destacado el incremento del 11% en la facturación del estadio Santiago Bernabéu y del 6% en la cifra de comercialización y patrocinio.

Desde el ejercicio 2018-2019, la cifra de negocio gestionada directamente por la institución madrileña ha impulsado un crecimiento global de los ingresos del 61%, duplicando los rendimientos procedentes del recinto deportivo (+107%) en relación con los niveles previos a su remodelación.

En el ámbito patrimonial, la remodelación del estadio ha acumulado una inversión de 1.407,7 millones de euros. Además, la institución ha destinado 192 millones de euros en instalaciones, desarrollo tecnológico y en la plantilla deportiva durante el periodo 2025-26, de los cuales 161 millones de euros se han invertido en la incorporación de futbolistas.

La ratio de gastos de personal sobre el total de ingresos ha quedado situada en el 46%. El Real Madrid ha cerrado la temporada con un patrimonio neto de 624 millones de euros, un saldo de tesorería de 83 millones de euros y una deuda neta de nueve millones de euros, excluyendo el proyecto de remodelación del coliseo blanco. Por otra parte, la contribución directa del club a las arcas públicas y a la Seguridad Social ha ascendido a 354,8 millones de euros en el último ejercicio fiscal.