El Real Madrid ataja la crisis en Mendizorroza

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció (1-2) al Deportivo Alavés este domingo en la jornada 16 de LaLiga EA Sports, una tensa visita a Mendizorroza que resolvieron con los goles de Kylian Mbappé y Rodrygo para no ceder más terreno con el líder FC Barcelona y dar algo más de crédito a su entrenador Xabi Alonso.

La mala racha tenía al técnico vasco en el punto de mira pero el Madrid cumplió en Vitoria para quedarse a cuatro puntos de la cabeza. Una vez más Mbappé fue la solución y, cuando empató el Alavés a media hora del final, Vinícius se asoció con su compatriota para evitar males mayores: tercera victoria en los últimos nueve partidos para buscar el cambio de tercio y reafirmar al tolosarra.

Al rescate de los blancos fue una vez más Mbappé, a pesar de que el francés metió el miedo en el cuerpo a los suyos cojeando al primer minuto. La estrella visitante, que venía ya con molestias, se llevó un par de golpes de presentación babazorra, pero tuvo los primeros disparos visitantes. El Alavés falló en su puesta en escena con pérdidas en la salida de balón, lo que le costó el 0-1.

La recuperación con campo para correr se la puso Jude Bellingham a un Mbappé que, tras recorte hacia dentro, fusiló a Antonio Sivera. Los de Xabi Alonso habían acaparado la posesión durante 20 minutos, pero a partir del gol dejaron crecer a los vascos. Los locales asomaron por las bandas, con Abderrahmane Rebbach y un Calebe que no tardó en dar problemas al debutante Víctor Valdepeñas.

También Lucas Boyé tuvo algún balón en zona comprometida, pero a los de Coudet les faltó precisión en el último pase. No concretó el Alavés en esos metros, aunque dejó de sufrir las llegadas del Madrid y, antes del descanso, tuvo el empate. En una falta al área, Pablo Ibáñez la tuvo a bocajarro pero Thibaut Courtois la sacó con la cara. El belga, como el francés, de nuevo salvadores.

Los de la capital aprovecharon la opción de retomar el mando tras el paso por los vestuarios, y volvieron a cargar el área rival. El trabajo de Aurélien Tchouaméni fue vital para seguir atascando el juego rival y Rodrygo ayudó por dentro en la creación. Así, Mbappé y Vinícius rozaron el segundo, doble intervención de Sivera.

Con el marcador en contra y poco que destacar en los suyos, Coudet metió triple cambio y le salió redondo. Nada más entrar, Carlos Vicente controló un gran pase de Antonio Blanco y firmó el 1-1, con el suspense de la revisión de fuera de juego en el VAR. De repente tembló el Madrid y Mendizorroza subió decibelios.

El Alavés ganó la espalda a la zaga blanca y a los de Alonso se les agotó por momentos la movilidad ofensiva. Con Vicente desatado, Toni Martínez rozó la remontada de los locales, pero la pegada, a la hora de la verdad, la puso el Madrid. La primera que ganó Vinícius la convirtió en asistencia de gol para Rodrygo, su compatriota brasileño resucitado esta semana tras una larga sequía (1-2).

Los de Coudet no tuvieron reacción y estuvo cerca el tercero, incluso con un penalti que reclamó Vinícius antes de ser sustituido muy enfadado. Pese a lo corto del marcador, el Madrid respiró con tres puntos obligados, con compromiso entorno al proyecto que encabeza Xabi Alonso. Mientras, el Alavés, que venía de vencer a la Real Sociedad, se queda tres puntos por encima del descenso.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS, 1 - REAL MADRID, 2. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada (Youssef, min.89); Ibáñez (Toni Martínez, min.68), Blanco, Denis Suárez (Guevara, min.83); Calebe (Carlos Vicente, min.68), Boyé y Rebbach (Aleñá, min.68).

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas (Huijsen, min.78); Arda Güler (Gonzalo, min.78), Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo (Brahim, min.83), Vinícius (Mastantuono, min.89) y Mbappé.

--GOLES:

0 - 1, min.24, Mbappé.

1 - 1, min.69, Vicente.

1 - 2, min.76, Rodrygo.

--ÁRBITRO: Víctor García (C.Catalán). Amonestó a Parada (min.6), Rebbach (min.87) y Guevara (min.93) por parte del Alavés. Y a Vinícius (min.80) en el Madrid.

--ESTADIO: Mendizorroza.