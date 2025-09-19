El Real Madrid defiende invicto y liderato ante el sólido Espanyol

Los blanco, inmersos en el saturado calendario, quieren prolongar su pleno sin el expulsado Huijsen y contra un conjunto catalán en racha

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid CF se enfrenta este sábado al RCD Espanyol (16.15 horas) en la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo en el que los blancos defienden liderato y pleno inmerso en semanas saturadas de partidos, por lo que se avecinan más rotaciones, mientras Kylian Mbappé quiere seguir de dulce ante un conjunto 'perico' que ha comenzado el curso sólido y también invicto para soñar con asaltar el Santiago Bernabéu casi 30 años después.

El feudo madridista acoge este sábado un nuevo compromiso doméstico para Real Madrid y Espanyol que examinará el invicto de los merengues en un inicio fulgurante, catapultados por el gran estado de forma de Mbappé, autor de seis goles en cinco partidos en el arranque de curso. El francés es uno de los grandes culpables de que los blancos no hayan lamentado todavía derrotas, además de un gran compromiso colectivo que poco a poco va puliendo Xabi Alonso.

Prueba de este esfuerzo de toda la plantilla madridista son los dos últimos triunfos ante dos equipos, Real Sociedad y Olympique de Marsella, que gozaron de un hombre más durante muchos minutos. Ejemplo de resiliencia que culmina con la contundencia ofensiva del '10' merengue. Sin embargo, los encuentros del Real Madrid presentan como denominador común ganar por la mínima; solo el 0-3 en Oviedo fue una victoria por más de un gol.

Un dato que demuestra pérdida de solidez defensiva -el Real Madrid no encajó en los dos primeros encuentros y sí en los tres siguientes-, y falta de acierto en ataque, además de las dos expulsiones consecutivas sufridas ante Real Sociedad y Marsella. Por ejemplo, la efectividad ante el conjunto francés en Champions fue baja, ya que el equipo merengue solo convirtió dos tantos, de penalti, después de 28 remates, 15 de ellos a puerta.

Dado la saturación del calendario -el próximo martes juegan en el Ciutat y el próximo sábado el derbi en el Riyadh Air Metropolitano-, Xabi Alonso podría estar preparando rotaciones. Con la expulsión de Dean Huijsen, Raúl Asencio o David Alaba acompañarán a Éder Militao, a no ser que Aurélien Tchouaméni, otro que lo ha jugado todo, actúe como central. Además, Álvaro Carreras, en un inicio sobresaliente, podría dejar su sitio a Fran García para seguir administrando cargas.

En el centro del capo, Arda Güler es el único que ha sido titular en los cinco encuentros disputados hasta ahora, por lo que Dani Ceballos o los ya recuperados Eduardo Camavinga y Jude Bellingham podrían tener minutos. Arriba, Vinícius Júnior, que ya descansó ante el Marsella, y Mbappé serán de la partida, mientras Brahim parece que será el acompañante de ambos.

Aunque el líder de Liga no debe relajarse ante un Espanyol también invicto en lo que va de curso -por primera vez desde el curso 2013-14-, con tres victorias -la última frente al RCD Mallorca (3-2) con un hombre menos toda la segunda parte- y un empate, para marchar en la tercera plaza de la clasificación. Los de Manolo González han demostrado fiabilidad y consistencia y quieren hacer lo propio en una plaza nada fácil para ellos históricamente.

Y es que no ganan en el Santiago Bernabéu desde abril de 1996,casi 30 años sin sumar tres puntos en el feudo merengue. UN aliciente más para un equipo 'blanquiazul' que ya venció, aunque en Cornellà, al Real Madrid por 1-0 la pasada campaña. Sin embargo, el rendimiento de los 'pericos' lejos de su feudo baja considerablemente, ya que no han ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de Liga a domicilio, con tres derrotas y dos empates.

El conjunto catalán tiene las baja de Javier Hernández, por lesión, y de Pere Milla, por sanción, aunque Manolo González ya puede contar con Edu Expósito, que podría ser incluso titular, aunque compite por un puesto con otros como Charles Pickel o Ramon Terrats. Con Tyrhys Dolan y Javi Puado como intocables, Kike García, que se estrenó ante el Mallorca, y Roberto Fernández pelean por ser el 'nueve' titular.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Ceballos; Brahim, Mbappé y Vinícius.

RCD ESPANYOL: Dmitrovic; EL Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito, Lozano; Dolan, Kike García y Puado.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar+ LaLiga