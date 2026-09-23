El Real Madrid se desconecta tras el descanso

Los jugadores del Real Madrid CF Kylian Mbappé, Marc Cucurella (izquierda) y Brahim Díaz (derecha), tras la derrota en LaLiga EA Sports 2026-27 ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid cayó este domingo por 2-1 ante el Atlético de Madrid en la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2026-2027, recibiendo los dos goles después del descanso y antes del minuto 60, en una desconexión que se repite en este inicio doméstico y que le sitúa como el tercer peor equipo de la competición entre los minutos 45 y 75.

La que sufrió en el Riyadh Air Metropolitano fue la segunda derrota de los blancos en las siete primeras jornadas de Liga, un duelo en el que apenas remató en ocho ocasiones, y solo tres de ellas fueron a puerta. Aunque la fragilidad de un Real Madrid al que rodean las dudas respecto al estilo y al fútbol desplegado se acusa, fundamentalmente, en el inicio de la segunda parte.

Evaluando exclusivamente lo que sucede desde el paso por vestuarios hasta el minuto 75 de juego, el conjunto blanco es el tercer peor equipo de LaLiga EA Sports, ya que solo iba ganando un partido en ese tramo de media hora, empataba tres y perdía otros tres. Solo supera los registros de la Real Sociedad y del Valencia CF.

Los pupilos de José Mourinho han encajado cuatro goles en esa media hora posterior al descanso y han marcado dos tantos, por lo que presentan un saldo goleador negativo. Datos ofrecidos por 'Transfermarkt.com' que demuestran que el equipo merengue presenta una desconexión habitual una vez pasa por el vestuario en el descanso.

El rendimiento del Real Madrid en este segmento de 30 minutos contrasta de forma directa con los puestos de cabeza de esta clasificación. El FC Barcelona encabeza este tramo de partido con cinco victorias y dos empates en ese tramo (9 goles a favor y 2 en contra), seguido del Sevilla FC, segundo con cuatro victorias, dos empates y una derrota (5 goles a favor y 3 en contra), y el Rayo Vallecano, que completa el podio parcial con cuatro triunfos y tres derrotas y un balance goleador negativo (-2).

Así, la relajación merengue en una media hora fatídica para sus aspiraciones, en comparación con su máximo rival por el título, supone un periodo de vulnerabilidad recurrente para los de José Mourinho, que debe encontrar la fórmula para que esta desconexión deje de ser algo recurrente.

Esto obliga a los blancos a olvidar su 'siesta' en la recta final de los partidos, con una reacción que también es reseñable. Y es que los blancos son el segundo mejor equipo desde el minuto 76 hasta el pitido final, con cinco triunfos, un empate y una derrota en ese tramo decisivo, el mismo balance que el FC Barcelona, aunque este con una mejor diferencia goleadora (+6).

Dos buenos ejemplos fueron los encuentros ante el RCD Espanyol y el Elche CF. Ambos se decidieron a favor de los merengues con dos goles postreros del delantero español Carlos Espí, en el 90' en Cornellà y en el añadido en el Martínez Valero, para sumar seis puntos claves tal y como marcha el inicio del curso doméstico.

Este rendimiento en las segundas partes contrasta con el Real Madrid de las primeras mitades. Porque los de Mourinho nunca se han ido perdiendo al descanso en estas siete primeras jornadas, aunque en cuatro ocasiones (Espanyol, Real Sociedad, Betis y Atlético) fue empatado, tres a domicilio, y por delante ante el Málaga CF, el Rayo Vallecano y el Elche CF.