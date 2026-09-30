Linda Caicedo y Felicia Schröder se abrazan tras un gol del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid inicia los exámenes del nivel de su salto

El conjunto madridista visita en la Champions Femenina al potente City, campeón inglés, antes del Clásico del Spotify Camp Nou

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid Femenino iniciará este jueves unos días de máxima exigencia que pondrán a prueba su apuesta competitiva para esta temporada, empezando con un duelo importante a domicilio (21.00 horas) en la fase de liga de la Champions ante un rival potente como el Manchester City inglés, 'aperitivo' del Clásico del domingo ante el Barça Femení en el Spotify Camp Nou.

El equipo madridista está ante la oportunidad de demostrar si esta temporada va a dar ese paso que le ha estado faltando en años anteriores y por el que ha apostado con cierta firmeza con refuerzos de calidad que no se están terminando de reflejar en un fútbol obligado a mejorar ante dos oponentes de mucho nivel en menos de 72 horas.

La campaña para el conjunto que entrena Pau Quesada está dejando más sombras que luces pese a que todavía no ha perdido en ninguno de sus ocho encuentros oficiales. Sin embargo, los empates y el juego ofrecido en el Alfredo di Stéfano ante la SD Eibar y el PSG francés, o lo vivido el pasado sábado en Zubieta ante la Real Sociedad cuando necesitó dos goles postreros para hacerse con la victoria tras encajar tres goles, evidencian que le puede quedar camino por recorrer.

La misión del Real Madrid es mostrar poco a poco que competitivamente puede batirse con los mejores y por ello va a tener dos buenas oportunidades ante los flamantes campeones de la Super Liga inglesa, que históricamente se le ha dado bien ya que no ha perdido en sus tres duelos, y de la Liga F Moeve, que, por el contrario, le ha supuesto un muro difícil de superar e inquietar.

El primero será el City, un club que vive un momento convulso por la sanción que le puede caer al equipo masculino por numerosas irregularidades financieras. Frente a su equipo femenino, el conjunto madrileño debe dar su mejor medida como visitante, un aspecto que el año pasado le costó en la liguilla

Además, el Real Madrid se plantará en Manchester con cierta necesidad después de dejar escapar la victoria la semana pasada en su estreno ante el PSG, que le arañó un punto con un penalti en el tramo final un tanto evitable y después de un flojo partido de las madridistas, a las que tampoco les acompañó la puntería en sus claras ocasiones de la segunda mitad. Salir de vacío este jueves añadiría más urgencia para el siguiente partido, de nuevo a domicilio y ante el FC Bayern Múnich alemán y ya casi dentro de un mes.

Quesada trató de rotar el pasado fin de semana en San Sebastián, pero finalmente tuvo que tirar tras el descanso de Linda Caicedo, de Elisa Senss y, sobre todo, de una Felicia Schröder que está siendo la mejor noticia en este arranque de temporada. La joven delantera sueca firmó un doblete letal para dar los tres puntos y sumar ya ocho goles, con la eficacia de haber marcado en todos los partidos que ha jugado.

LA DUDA DEL LATERAL IZQUIERDO

Ella y la extremo colombiana volverán a comandar la ofensiva ante un Manchester City poderoso en lo físico y frente al podría volver a la titularidad una Sara Däbritz, que retornó hace unos días también con doblete y aumenta las opciones en un mediocampo que recupera a la joven Irune Dorado, campeona del mundo Sub-20 el pasado domingo y que entró en la convocatoria junto a las otras titulares en la final como Pau Comendador, Noe Bejarano, Silvia Cristóbal y la guardameta Laia López.

Por el contrario, Quesada sigue sin la francesa Sandie Toletti y tampoco podrá contar con la lateral neerlandesa Janou Levels, que se retiró con molestias en el último partido, por lo que tendrá que decidir como recompone ese lado izquierdo con las opciones de Bella Andersson, con Maelle Lakrar entrando de central, con Eva Navarro cambiada de banda o si opta por la danesa Sara Holmgaard, novedad en la lista y con poco ritmo.

Enfrente, un Manchester City que también tiene unos días de partidos de exigencia ya que el fin de semana tendrá que recibir al Arsenal FC y cuyo inicio de temporada ha sido bastante bueno, con cuatro victorias y tan sólo un empate, valioso por haberlo logrado la semana pasada en su visita al Bayern alemán y por haber igualado un 2-0 con un gol en los minutos finales.

El actual campeón de la Super Liga es un equipo con mucho nivel, sobre todo por el poderío ofensivo que tiene en su parte ofensiva con jugadoras como las inglesas Lauren Hemp y Beth Mead, la japonesa Aoba Fujino y la jamaicana Khadija Shaw, las cuales jugaron juntas en Múnich.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

MANCHESTER CITY: Yamashita; Casparij, Rose, Greenwood, Wamser; Hasegawa, Blindkilde Brown; Fujino, Mead, Hemp; y Shaw.

REAL MADRID: Frohms; Navarro, Méndez, Lakrar, Andersson; Senss, Jacinto; Keukelaar, Däbritz, Caicedo; y Schröder.

--ÁRBITRA: Silvia Gasperotti (ITA).

--ESTADIO: Academia MCFC.

--HORA: 21.00/ESPN en Disney+.