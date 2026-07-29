El Real Madrid jugará un amistoso contra el Schalke 04 el 16 de agosto en Alemania

Archivo - El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en su etapa como entrenador del Benfica. - Joao Gregorio/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid jugará un amistoso ante el Schalke 04 el 16 de agosto, a partir de las 17:00 horas, en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen para culminar la pretemporada antes de su debut liguero contra el RCD Espanyol, según ha informado este miércoles el club blanco en su web oficial.

Con capacidad para 62.000 espectadores e inaugurado hace 25 años, el Real Madrid jugará en un estadio en el que ha disputado dos partidos oficiales para medirse al Schalke 04. El primero, en febrero de 2014, en la ida de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones(1-6). El último, un año más tarde y también en la ida de la misma fase (0-2).

Asimismo, el entrenador blanco, José Mourinho, ganó la Liga de Campeones con el Oporto en ese estadio en 2004, tras imponerse por 3-0 al Mónaco. Volvió a conquistar este torneo con el Inter de Milán en 2010.

El conjunto blanco se estrenará en LaLiga EA Sports contra el Espanyol el 22 de agosto, partido correspondiente a la segunda jornada, después de que viera aplazado el de la primera contra la Real Sociedad, que se jugará el 26 de agosto debido a la disputa del Mundial de fútbol de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.