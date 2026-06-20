El Real Madrid niega haber tenido "contacto directo o indirecto" con Michael Olise

Michael Olise con Francia - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha asegurado que "no" ha mantenido "ningún contacto directo ni indirecto" con el extremo derecho francés del Bayern de Múnich Michael Olise, y ha lamentado la difusión de "especulaciones que no se corresponden con la realidad".

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid CF desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno", señaló en un comunicado.

Además, la entidad blanca recalcó las buenas relaciones que mantiene con el club alemán. "El Real Madrid quiere asimismo destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad", indicó.

"Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíproco, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid", concluyó.

El nombre de Olise, uno de los hombres más destacados de la selección francesa durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se ha visto relacionado en diversos medios de comunicación con el conjunto blanco, que dirigirá a partir de la próxima temporada el portugués José Mourinho.