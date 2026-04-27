El Real Madrid y otro año de sufrimiento lejos del Bernabéu

Los jugadores del Real Madrid encabezados por Dean Huijsen (izquierda) abandonan el césped de La Cartuja ante el Real Betis en LaLiga EA Sports 2025-26. - Europa Press/Contacto/Ricardo Nogueira/Sports Pres

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid está cerca de cerrar una temporada sin títulos por primera vez desde la campaña 2020-2021, fuera de la Champions en cuartos de final y a 11 puntos del líder FC Barcelona en LaLiga EA Sports, en un curso con altibajos y poca estabilidad, y con el lastre de un rendimiento por debajo de lo demandado lejos del Santiago Bernabéu, pinchando casi el 46% de los encuentros disputados a domicilio.

Con el empate (1-1) ante el Real Betis el pasado viernes en La Cartuja, con un gol de Héctor Bellerín en el minuto 94, el equipo entrenado por Álvaro Arbeloa puso, aún más, en bandeja el título doméstico a un Barça que ha sido mucho más regular y que recibirá, quizá ya como campeón o en condiciones de hacerlo, a los blancos en el Spotify Camp Nou el próximo 10 de mayo.

Ese tropiezo como visitante se ha convertido en algo recurrente en el Real Madrid esta temporada, tanto con Xabi Alonso como con el técnico salmantino. En lo que va de temporada, entre todas las competiciones, los blancos han disputado un total de 24 encuentros fuera de casa -sin tener en cuenta la Supercopa de España, en estadio neutral-, y ha ganado en 13 ocasiones -8 con el vasco en el banquillo-.

Y es que el exentrenador del Real Madrid Castilla ha visto perder a su equipo a domicilio en 5 ocasiones, las mismas que ha ganado como visitante, con solo un empate, el más reciente ante el conjunto entrenado por Manuel Pellegrini. De esto se deduce que, gran parte de las opciones de tocar metal para un equipo que ganó el Clásico en el Santiago Bernabéu y que llegó a gozar de 7 puntos de renta como líder, se han esfumado lejos de Chamartín.

Con Arbeloa, desde que su equipo venciera en el Etihad Stadium al Manchester City para avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones el pasado 17 de marzo, no han logrado sumar ninguna victoria como visitantes. Cayeron en Mallorca (2-1) y en Múnich (4-3), además del frenazo prácticamente decisivo a nivel doméstico en Sevilla.

Antes, con el salmantino en el banquillo, el Real Madrid perdió en El Sadar (2-1), en Lisboa frente al Benfica (4-2) en uno de los peores partidos de la 'era Arbeloa' y que les condenó a los 'playoffs' de la Champions, y en Albacete (2-3), en el primer paso del entrenador tras la destitución de Alonso, con un sonrojante drama en el adiós en octavos de final a la Copa del Rey Mapfre.

Con Xabi Alonso, que dirigió al Real Madrid en 13 ocasiones como visitante, perdieron en dos ocasiones lejos del Bernabéu: ante el Atlético de Madrid y ese contundente 5-2 en el Riyadh Air Metropolitano tras un inicio de curso de notable de los blancos, y la visita europea a Liverpool (1-0) en la fase de liga.

Además, después de esa mala noche en Anfield, encadenó tres salidas domésticas sin celebrar ningún triunfo, empatando ante Rayo Vallecano (0-0), Elche CF (2-2) y Girona FC (0-0), tropiezos que tiraron por tierra esas 7 puntos de ventaja con los que salió del Clásico en el Bernabéu. En total, fuera de casa el Real Madrid ha perdido, tropezado o sido eliminado en 11 ocasiones de las 24 que ha perdido, es decir, un 45,8%.

Pero este rendimiento pobre a domicilio es algo que ya mermó las aspiraciones madridistas la pasada temporada, la última de Carlo Ancelotti. Entonces, de un total de 30 partidos como visitante, el Real Madrid venció en 16 de ellas, y se dejó puntos en 14 ocasiones -6 empates y 8 derrotas, algunas sonadas como las de Liverpool (2-0), Atlético de Madrid (1-0) y Arsenal (3-0) en Champions, o ante el Barça (4-3) en Liga-.

Rendimiento que choca y mucho con el bagaje del último Real Madrid campeón, en la campaña 2023-2024. De hecho, en ese curso, solo perdió dos partidos, ambos fuera de casa -uno en Liga (3-1) y otro en Copa del Rey (4-2) y en el Riyadh Air Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

Fueron los dos únicos borrones -de 27 partidos fuera de casa en todo el curso, un 7,4%, por casi el 46% de esta temporada- de un equipo sin derrotas en casa en toda la temporada, y que tampoco perdió en la Champions, para terminar levantando la Liga y la 'Orejona' en la última gran campaña del Real Madrid.