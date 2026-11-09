El Real Madrid quiere cimentar su reacción europea ante el París

La jugadora del Real Madrid Athenea del Castillo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este martes en el estadio Alfredo Di Stéfano al París FC, en la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Women's Champions League, un encuentro en el que las de Pau Quesada buscarán un primer triunfo en la competición que le permitiría meterse de lleno en la lucha por el Top 4.

El Real Madrid afronta el cuarto partido de la fase liga de la Champions con urgencia después de no haber podido llevarse la victoria en ninguna de las tres primeras jornadas. Las blancas, que se mantienen invictas con tres empates en Europa, son novenas a cuatro puntos del cuarto puesto, por lo que un tropiezo ante el París les alejaría casi de manera definitiva de la clasificación directa a los cuartos de final.

Por ello, las de Pau Quesada deberán aprovechar los tres últimos partidos de la fase liga, en los que sus rivales serán más asequibles que en las tres primeras jornadas: París FC e Inter de Milán en casa y Roma a domicilio. El primero es un enemigo habitual en los últimos años para el Real Madrid, ya que el curso pasado se vieron las caras en fase liga y ronda de 'playoffs' y en la 2023-24 en la fase de grupos.

El recuerdo reciente del conjunto madrileño es muy positivo pese a ser un rival incómodo, consiguiendo dos victorias --en el 'playoffs'-- y un empate el curso pasado. Además, las de Pau Quesada se mantienen invictas esta temporada como locales, donde han conseguido cuatro victorias y dos empates, uno de ellos ante el PSG en Champions. A pesar de ello, la irregularidad está marcando el rumbo de las blancas en las últimas semanas, con empates ante Bayern (2-2) y Athletic Club (1-1).

En cuanto al once, se esperan pocos cambios por parte de las blancas con respecto al duelo de Lezama del pasado sábado, en el que Pau Quesada solo dio descanso a Felicia Schroder y Athenea del Castillo. La sueca es la máxima artillera blanca del curso con 11 tantos, tres de ellos en Champions, y la internacional español viene de marcar en el duelo ante el Bayern, con el que estrenó su cuenta particular europea del curso.

La mala noticia para las locales será la baja de Linda Caicedo, que tuvo que ser sustituida por una lesión muscular ante el Athletic. Baja importante con la el equipo pierde a su jugadora más desequilibrante. En el centro del campo, Arianna Caruso y Andreia Jacinto son inamovibles, mientras que la tercera integrante de la sala de máquinas apunta a ser la alemana Elisa Senss.

Enfrente estará un París FC que tampoco ha conseguido ganar en Champions, aunque fue capaz de sacar un empate ante un rival potente como el Arsenal y vienen de golear en liga al Montpellier (5-0), encadenando seis partidos sin conocer la derrota --tres victorias--. Resultados positivos en los que ha sido clave la delantera canadiense Evelyne Viens, que ha marcado o asistido en cinco de los últimos ocho partidos con las parisinas --tres goles y tres asistencias--.

La buena noticia para la defensa del Real Madrid, que apunta a estar compuesta por Silvia Cristóbal, Maelle Lakrar, María Méndez y Eva Navarro, es que la estrella del París FC e internacional francesa, Clara Mateo, no estará en el Di Stéfano tras ser expulsada en la pasada jornada ante el Häcken.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Frohms; Cristóbal, Lakrar, Méndez, Navarro; Caruso, Senss, Jacinto; Keukelaar, Schroder y Athenea.

PARÍS FC: Seweryn; N'Dongala, Hocine, Greboval, Diaz; Korosec, Le Moguedec; Reynders, Scott, Toloba; y Viens.

--ÁRBITRO: Emily Heaslip (ING).

--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.

--HORA: 18.45/Disney+.