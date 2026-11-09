El Real Madrid no evita esta vez en Lezama el tropiezo y vuelve a alejarse del Barça Femení en la Liga F Moeve

Archivo - Ane Campos e Irune Dorado en el Real Madrid-Athletic Club de la Liga F Moeve 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se descolgó a cuatro puntos del líder Barça Femení en la clasificación de la Liga F Moeve 2026-2027 después de no evitar esta vez el tropiezo en su visita al Athletic Club y empatar a un tanto, mientra que el conjunto blaugrana no lo desaprovechó para golear 5-1 al Madrid CFF, que perdió la tercera plaza en beneficio del Atlético de Madrid, tras la disputa de la décima jornada del campeonato.

El Real Madrid llevaba bordeando algunos partidos la posibilidad de perder terreno con la cabeza y después de salvar los muebles con remontadas a la Real Sociedad y el Costa Adeje Tenerife, y de ganar con goles postreros al Sevilla FC, terminó cediéndolo en Lezama y además siendo víctima en esta ocasión de un tanto en el añadido.

Sin rotar demasiado por el partido de este martes en la Liga de Campeones ante el Paris FC, pero con la delantera sueca Felicia Schröder de nuevo en el banquillo, el equipo madrileño no consiguió cuajar un gran encuentro ni tener demasiadas ocasiones, aunque pareció aferrarse otra vez a un gol tardío para quedarse con un nuevo triunfo. Eva Navarro adelantó a las visitantes en el minuto 85, pero esta vez no sirvió porque Ane Campos empató en el 92 para frustrar a las de Pau Quesada, con la mala noticia añadida de la posible lesión de la delantera colombiana Linda Caicedo.

De este modo, el Real Madrid se queda a cuatro puntos de un Barça Femení que no falló en el Johan Cruyff ante el Madrid CFF al que goleó por 5-1 en un partido que sirvió para que Marta Torrejón alcanzase los 500 partidos con la camiseta blaugrana y ya está a 19 de igualar a la histórica Melanie Serrano.

El choque fue plácido para el actual campeón, que el jueves tiene una dura visita en la Champions del Arsenal FC inglés, aunque no abrieron el marcador hasta el tramo final de la primera parte con el tanto de Esmee Brugts. Nada más iniciarse el segundo tiempo, Ewa Pajor hizo el 2-0 y ya todo fue cuesta abajo para los locales que ampliaron su renta con los tantos de Carla Julià y el doblete de Patri Guijarro, con Inès Konan haciendo el del honor para las visitantes.

El equipo madrileño perdió su tercera posición, ahora en poder del Atlético de Madrid que aprovechó la crisis de resultados del FC Badalona Women que sumó su séptimo partido liguero sin ganar al caer 3-0 en Alcalá de Henares con los goles en la segunda mitad de Synne Jensen, Violeta Calligaris y Kathrine Moeller Kühl. Las rojiblancas se quedan a cuatro puntos de la segunda plaza, dos por encima del Madrid CFF y tres por delante del Athletic Club.

Además, el RCD Espanyol se situó en la sexta posición de la clasificación tras imponerse a domicilio al Granada CF con un penalti anotado por Paula Gutiérrez, mientras que la Real Sociedad volvió a la senda del triunfo con una sufrida victoria en el derbi guipuzcoano ante la SD Eibar, a la que ganó por 1-2 gracias a un tanto en el minuto 95 en propia meta de Aitana Zumárraga.

Finalmente, en los duelos directos de la jornada, el Logroño United y el Sevilla FC empataron a dos goles con un tanto de Marta Masferrer en el minuto 90 para salvar un punto para las locales y después de hasta tres revisiones de la colegiada, y el colista Valencia CF confirmó su reacción y encadenó su segunda victoria seguida, primera con el brasileño Lucas Piccinato en el banquillo, al ganar por 0-2 a un Deportivo ABANCA que jugó con diez desde el inicio del primer tiempo y que no aprovechó un penalti con 0-0.