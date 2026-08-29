Marc Cucurella durante el Real Madrid-Real Sociedad de LaLiga EA Sports 26-27 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid quiere crecer a costa de un ilusionado Málaga

El conjunto madridista podría rotar en su once para la visita del recién ascendido en busca de su tercera victoria liguera

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibirá este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu (17.00 horas) al recién ascendido Málaga CF en su tercer partido de LaLiga EA Sports 20256-2027, en el que espera seguir encontrando más regularidad y ritmo en su juego ante un rival que acude ilusionado de competir y ponerles las cosas difíciles a los locales.

El arranque madridista en el campeonato doméstico ha sido hasta el momento positivo, con dos victorias ante el Espanyol (1-2) y la Real Sociedad (4-1), que le colocan en los puestos de cabeza de la tabla, aunque examinando con más profundidad ambos choques, las faenas no han sido del todo redondas y eso es en lo que espera ir mejorando ante un conjunto malaguista que intentará no amedrentarse.

Así, un gol de Carlos Espí en el último suspiro evitó la primera pérdida de puntos en el RCDE Stadium donde fue de más a menos, lo contrario que días después en la presentación de su nuevo proyecto ante su afición, donde despertó en una óptima segunda mitad tras haber estado algo espeso en la primera para acabar goleando de la mano de Kylian Mbappé.

Ahora, en su tercer duelo en siete días, el Real Madrid quiere alargar mucho más sus buenos minutos y aumentar el ritmo competitivo antes de afrontar un buen examen el próximo viernes cuando le toque rendir visita al Real Betis, a días de debutar además en la Liga de Campeones ante el Inter de Milán en el Bernabéu.

Por este motivo, después de repetir once en sus dos primeros encuentros, Mourinho podría empezar a mover su amplio fondo de armario para ir repartiendo esfuerzos. De momento, en la previa del choque el técnico portugués confirmó que el campeón del mundo Marc Cucurella será el titular en el lateral izquierdo en detrimento de Álvaro Carreras, que lo había sido ante el Espanyol y la Real Sociedad. El alemán Antonio Rüdiger y el inglés Alexander Trent-Arnold, ambos con escasa participación, podrían ser otras opciones para meter nueva energía.

En cambio, el de Setúbal advirtió que el extremo marfileño Yan Diomande no ha tenido la mejor pretemporada y que le falta todavía alcanzar su mejor ritmo, por lo que podría partir de nuevo desde el banquillo como arma de refresco para agitar un ataque donde parece que tanto Mbappé, gran protagonista el pasado miércoles con su primer triplete de la temporada, y Vinícius Jr, todavía lejos de su mejor versión, se mantendrán para amenazar a la defensa del Málaga CF.

También podría seguir en el once un Jude Bellingham que, pese a ser el último en llegar a la pretemporada, está siendo seguramente uno de los más destacados de un Real Madrid que continúa con la baja en el medio del francés Aurelien Tchouaméni por lo que el portugués podría seguir apostando en el medio por la pareja Fede Valverde y Bernardo Silva, con Arda Güler más escorado hacia una banda y donde pierde algo de influencia. Eduardo Camavinga y Brahim Díaz, que se crió en La Academia del Málaga por la que también pasó Dean Huijsen, esperan su oportunidad.

EL MÁLAGA NUNCA HA GANADO EN EL BERNABÉU

Todo para tratar de derribar lo antes posible la resistencia de un Málaga CF que retorna al Santiago Bernabeú nueve años después de jugar por última vez y caer por un ajustado 3-2, una nueva derrota en un escenario donde nunca ha ganado, con tan sólo dos empates como alegría. Será el segundo gran estadio que visite el recién ascendido tras pasar por el Riyadh Air Metropolitano del Atlético de Madrid en su estreno liguero, cayendo por 2-0 y tras aguantar sin encajar hasta el tramo final del encuentro.

De momento, el conjunto malaguista sólo ha podido sumar un punto en su retorno a Primera División, el empate a un gol en La Rosaleda ante el también recién ascendido Deportivo de A Coruña, y buscará dar la sorpresa en el feudo merengue apoyado en un equipo joven y liderado por su cantera.

El entrenador del equipo andaluz, Juanfran Funes, ya advirtió que no pueden salir a pensar exclusivamente en el empate porque entonces le podrían caer "ocho goles", por lo que intentará que sus jugadores sepan aguantar a un Real Madrid que ante la Real Sociedad no salió en tromba como se podría esperar y aprovechar las opciones que puedan tener. Fernando Calero, Moussa Diarra, Diego Murillo, Aarón Ochoa y Adrián Niño serán baja para un once donde David Larrubia podría ser la novedad respecto al último choque.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Valverde, Silva; Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

MÁLAGA CF: Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Dotor, Merino, Lorenzo; Larrubia, Chupete y Joaquín.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 17.00/Movistar+ LaLiga.