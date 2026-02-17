Archivo - Linda Caicedo y Anaele Le Moguedec durante el Real Madrid-Paris FC de la fase de liga de la Champions Femenina 2025-2026 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid quiere otro Clásico de Champions Femenina

El conjunto madridista busca sellar en el Di Stéfano su duelo de cuartos ante el Paris FC tras el 2-3 de la ida y volver a retar al Barça

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid Femenino tratará este miércoles (18.45 horas) de sellar con los menores problemas posibles su billete para los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-2026, con las ventajas del 2-3 de la ida ante el Paris FC francés y de jugar en el Estadio Alfredo Di Stéfano, que espera aprovechar para sacar cita para un nuevo Clásico.

El conjunto madridista salió bien parado del primer episodio del 'playoff' de octavos de final de la máxima competición continental gracias a un marcador que le permite tener algo más de tranquilidad y que incluso podría haber sido mejor de un postrero tanto del equipo parisino, que permite a este mantener la esperanza de pasar de ronda.

El Real Madrid supo remontar el 1-0 inicial en París para acabar con su mala racha con un rival al que no había podido ganar en ninguno de sus tres anteriores enfrentamientos, con dos derrotas y un empate, y al que espera no dar tregua en casa para clasificarse para sus terceros cuartos de final de Champions, los segundos consecutivos, donde ya sabe que tendría el muro que le supone el FC Barcelona, con la vuelta además en el feudo blaugrana.

Pero el equipo que entrena Pau Quesada no quiere pensar en esa hipotética eliminatoria, reedición de los primeros cuartos merengues en la competición, en la campaña 2021-2022, y centrarse en batir a un Paris FC que no acudirá a la capital con los brazos bajados sino con ganas de plantar batalla y de mantenerse el mayor tiempo posible dentro de la eliminatoria en busca de remontarla.

El Real Madrid espera apoyarse en su solidez en el Di Stéfano donde este año sólo han arañado victorias el FC Barcelona, en la Copa de la Reina, y el Athletic Club, en la Liga F Moeve, y su próximo visitante, que estuvo a punto de sacar los tres puntos en la fase de liga si no hubiese mediado un tanto de Caroline Weir en el minuto 98. Ese 1-1 es la única mancha como local en esta Champions del conjunto madrileño ante el que ya hincaron la rodilla el Eintracht (3-0) y el Wolfsburgo (2-0) alemanes, y la AS Roma italiana (6-2).

Para ello, el Real Madrid necesitará salir con concentración e intensidad, sin fiarlo todo a su ventaja y en busca de un gol tempranero que sí obligue a arriesgar mucho más a las jugadoras que entrena Sandrie Soubeyrand, que no saldrán seguramente a la desesperada en busca de igualar la eliminatoria y que jugarán sus opciones desde sus armas del orden y el contragolpe.

Pau Quesada dio descanso el pasado domingo en la victoria (0-3) ante el Alhama CF El Pozo en la Liga F Moeve a todo su teórico equipo titular, salvo la guardameta Misa Rodríguez y sólo tuvieron minutos en la segunda parte Athenea del Castillo, Eva Navarro y Caroline Weir, por lo que todas sus principales jugadoras estarán con las piernas frescas para este segundo capítulo de la eliminatoria donde no se prevén cambios en el once respecto al de hace una semana. El Paris FC también llegará con energía después de no tener partido este fin de semana y poder trabajar al detalle en busca de la remontada en el Di Stéfano.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Rodríguez; Navarro, Méndez, Lakrar, Yasmim; Angeldahl, Däbritz; Weir, Caicedo, Del Castillo; y Feller.

PARIS FC: Chavas; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Picard, Korosec; Le Moguedec, Mateo, Mendy; y Azzaro.

--ÁRBITRA: Iuliana Demetrescu (RUM).

--ESTADIO: Alfredo di Stéfano.

--HORA: 18.45/Disney+.