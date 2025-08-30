Real Madrid - RCD Mallorca: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibirá este sábado (21.30 horas) en el Estadio Santiago Bernabéu al RCD Mallorca, un rival que le ha incomodado en sus últimos duelos, en busca de mantener el pleno de victorias y continuar dando sensación de mejora en el fútbol que quiere implantar Xabi Alonso antes de afrontar el primer parón internacional.

De momento, el nuevo proyecto del conjunto madridista con el técnico tolosarra ha arrancado de forma positiva, con dos triunfos, ambos trabajados, ante el CA Osasuna (1-0) y el Real Oviedo (0-3). Victorias casi obligadas para ir asentando los nuevos cimientos que se empiezan a atisbar y que tendrán un nuevo examen ante los de Jagoba Arrasate, un entrenador que suele saber como molestar al 15 veces campeón de Europa y que se mide a su segundo gran candidato en tres jornadas tras estrenarse con derrota ante el FC Barcelona.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius Jr.

RCD Mallorca: Román; Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Morlanes, Costa, Darder; Asano y Muriqi.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta al Real Madrid y RCD Mallorca de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 30 de septiembre a las 21.30 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER

El duelo entre los blancos y el conjunto bermellón se podrá ver por televisión a través del canal Movistar+ LaLiga.