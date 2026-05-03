Real Madrid y Real Sociedad cierran la previa de Champions y prosiguen su pelea por el subcampeonato en la Liga F Moeve

Archivo - Alba Redondo durante un partido del Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y la Real Sociedad se aseguraron este fin de semana durante la vigesimoséptima jornada de la Liga F Moeve 2025-2026 el jugar una previa de la próxima Liga de Campeones gracias a sus respectivas victorias ante el Sevilla FC (0-2) y el Deportivo ABANCA (1-2) que también les mantienen en su pelea particular por el subcampeonato.

El equipo madridista se llevó los tres puntos del Estadio Jesús Navas aprovechando el mal momento que atraviesa el conjunto sevillista, que encadenó su quinta derrota consecutiva después de no poder contrarrestar los goles de Alba Redondo, al inicio de la segunda parte, y de Naomie Feller en el minuto 95.

El Real Madrid ya jugó este partido con el billete para intentar volver a estar en la Champions en el bolsillo tras el empate (1-1) del Costa Adeje Tenerife en su visita al Granada CF y que le puso en bandeja a la Real Sociedad el poder certificarlo si ganaba en el ABANCA Riazor a un Deportivo ya salvado.

Las realistas no dejaron pasar la oportunidad y se impusieron por 1-2 remontando el tanto al minuto de juego de Bárbara con los tantos de Paula Fernández y Cecilia Marcos, que también deja al equipo que entrena Arturo Ruiz a tres puntos de la segunda plaza con nueve todavía por jugarse.

El Atlético de Madrid sacó partido también al empate del Costa Adeje Tenerife para igualarle en la cuarta posición al golear 4-0, con todos los goles en la última media hora de partido, a la SD Eibar y conseguir su sexto triunfo consecutivo que confirma su gran momento antes de afrontar en dos semanas la final de la Copa de la Reina Iberdrola.

Además, en la pelea por evitar el descenso, el Levante UD está prácticamente descendido ya que está a diez puntos del DUX Logroño, que alargó su buena racha al ganar con autoridad por 3-0 al Madrid CFF. Las 'granotas' se quedan a diez puntos antes de visitar este miércoles al FC Barcelona, al que necesitan ganar para alargar una jornada más sus opciones. Más cerca, a cinco puntos, del equipo riojano se mantiene el Alhama CF El Pozo que puso fin a 20 jornadas sin ganar con su obligado triunfo por 3-1 ante el RCD Espanyol. El fin de semana se completó con la victoria 0-1 del Athletic Club ante el FC Badalona Women.