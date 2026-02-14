Real Madrid - Real Sociedad: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este sábado en el Santiago Bernabéu a la Real Sociedad, en la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo al que los vascos llegan con confianza tras su alegría copera en San Mamés e invictos desde la llegada de 'Rino' Matarazzo, mientras que el conjunto merengue, que no pierde en Liga desde principios de diciembre, deben sobreponerse a esa euforia 'txuri urdin' para meter presión al FC Barcelona y dormir líderes.

POSIBLES ALINEACIONES:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchoauméni, Valverde, Güler; Brahim, Mbappé y Vinícius.

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen Muñoz; Turrientes, Gorrotxategi; Sergio Gómez, Soler, Marín; y Oyarzabal.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Madrid y Real Sociedad de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 14 de febrero a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER

El duelo entre los blancos y los 'txuri urdin' se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.