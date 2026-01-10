El Real Madrid recibirá al Rayo el domingo 1 de febrero a las 14.00 horas

Archivo - Vinícius durante el Rayo Vallecano-Real Madrid de esta temporada en Vallecas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu el domingo 1 de febrero a las 14.00 horas, según ha informado este sábado LaLiga, que ha publicado los horarios de la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, mientras que el FC Barcelona visitará el Martínez Valero el sábado 31 de enero a las 21.00 horas, misma hora, pero el domingo, a la que se enfrentarán Athletic Club y Real Sociedad en el derbi vasco.

La jornada comenzará el viernes 30 de enero a partir de las 21.00 horas con el encuentro entre el RCD Espanyol y el Deportivo Alavés en el RCDE Stadium, y finalizará el lunes 2 a las 21.00 horas en el Estadi Mallorca Son Moix con el encuentro entre el RCD Mallorca y el Sevilla FC.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 22 EN LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 30 de enero.

RCD Espanyol - Deportivo Alavés21.00 horas.

-Sábado 31 de enero.

Real Oviedo - Girona FC 14.00 horas.

CA Osasuna - Villarreal CF 16.15 horas.

Levante UD - Atlético de Madrid18.30 horas.

Elche CF - FC Barcelona 21.00 horas.

-Domingo 1 de febrero.

Real Madrid - Rayo Vallecano14.00 horas.

Real Betis - Valencia CF 16.15 horas.

Getafe CF - RC Celta 18.30 horas.

Athletic Club - Real Sociedad 21.00 horas.

-Lunes 2 de febrero.

RCD Mallorca - Sevilla FC21.00 horas.