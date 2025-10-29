El Real Madrid reclamará los "cuantiosos daños y perjuicios sufridos" en el 'caso Superliga'

Archivo - El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la entrega de la Medalla de Oro de la Administración autonómica al futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal, en la Real Casa de Correos, a 27 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid CF celebró este miércoles que la Audiencia Provincial de Madrid haya desestimado los recursos de apelación interpuestos por UEFA, la RFEF y LaLiga confirmando que la UEFA, en el tema de la Superliga, incurrió en "abuso de dominio", por lo que el club reclamará los "cuantiosos daños y perjuicios sufridos" por el club.

El club madridista apuntó que UEFA "infringió gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea en línea con la sentencia del TJUE con abuso de su posición de dominio". "Esta sentencia abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos por el club", expresó el club en un comunicado.

Asimismo, el Real Madrid informó que a lo largo de 2025 ha mantenido "numerosas conversaciones con UEFA para buscar soluciones, sin alcanzarse ningún compromiso en torno a una gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados", incluyendo "modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global como en el Mundial de Clubes".

El club concluyó su comunicado afirmando que "seguirá trabajando por el bien del fútbol global y de los aficionados", mientras continuará pidiendo al organismo rector del fútbol europeo "los cuantiosos daños y perjuicios sufridos".

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en una sentencia que la UEFA y FIFA incurrieron en "abuso de dominio y restricción por objeto al bloquear competidores", pero no avaló el proyecto de la Superliga de fútbol de 2021 promovida por A22 Sports Management y apoyada por Florentino Pérez.

la Audiencia confirmó la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 17 que declaró contrarias a los artículos 101 y 102 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE) las normas de autorización previa de competiciones de UEFA y FIFA y su "declaración" pública de 2021 frente a la Superliga, desestimando los recursos de UEFA, la RFEF y LaLiga.

La Audiencia Provincial constató que el sistema de autorización previa de UEFA y FIFA, tal como estaba configurado en 2021, presenta un grado de nocividad suficiente para la competencia por su diseño discrecional y la doble condición de ambos organismos como reguladores y competidores, y lo calificó como restricción "por objeto".