El Real Madrid resucita su crisis con una derrota ante la Real Sociedad

Actualizado 06/01/2019 20:46:34 CET

A los de Solari se les atraganta el roscón de Reyes (0-2) en un Bernabéu indignado con el VAR

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha perdido este domingo en casa por 0-2 contra la Real Sociedad, incapaz de replicar los goles de Willian José --de penalti-- y de Rubén Pardo, en un partido de la decimoctava jornada de LaLiga Santander y con el que los merengues han resucitado su crisis de resultados, que no de juego, entre el clima de indignación de su afición por el videoarbitraje.

El tropiezo previo en Vila-real (2-2), en un duelo aplazado por la disputa del Mundial de Clubes, había dejado al conjunto blanco con solo 30 puntos a poco de cerrarse la primera vuelta. El liderato, en poder del FC Barcelona con 37 puntos antes de su compromiso en Getafe, se alejaba cada vez más y el triunfo para los pupilos de Santiago Solari era casi obligatorio; pero la Real se comió a gusto el roscón de Reyes en un Bernabéu a rabiar.

Y es que la tarea en el estadio blanco comenzó de nalgas, con el rival adelantándose gracias a un penalti marcado por el brasileño Willian José. Al minuto y medio de empezar, su compatriota Carlos Henrique Casemiro trastabilló a Mikel Merino en un costado del área y el árbitro ni lo dudó. Sin necesidad de consultar el VAR, Munuera Montero decretó la pena máxima y el excanterano merengue hizo el 0-1 con firmeza en su disparo.

La Real Sociedad, con el redebut de Imanol Alguacil en su banquillo como sustituto de Asier Garitano, decidió replegar bien sus líneas defensivas y apenas volvió a inquietar la portería de Thibaut Courtois en el resto de la primera parte. El premio ya había sido bastante grande en su primer acercamiento, así que los donostiarras cedieron la iniciativa al equipo anfitrión.

Ahí apareció el joven Vinicius Jr., titular en detrimento otra vez de Isco Alarcón, que cayó a la banda izquierda con asiduidad para encontrar el apoyo del también brasileño Marcelo. De su capacidad incisiva brotaba el peligro de los locales; el propio Vinicius controló con el pecho un balón en el área realista y dejó el balón manso para que Karim Benzema rematase, por poquísimo, desviado.

Ese tiro raso del francés no fue el empate de milagro, al igual que un lanzamiento desde la frontal de Luka Modric que despejó Gero Rulli o un centro-chut de Lucas Vázquez, al borde del descanso, que se estrelló en el palo derecho de Rulli. El Madrid lo intentaba, sin fluidez aunque con destreza, y solo la mala puntería impidió que anotase.

El plantel visitante aguantó el tipo tras el intermedio, con hasta siete bajas sensibles que incluían la del guardameta Miguel Ángel Moyá y la del lateral zurdo Theo Hernández, éste por la llamada cláusula 'del miedo' al ser un cedido del Madrid. Ante tantas ausencias, agarró galones el belga Adnan Januzaj, principal incordio de su compatriota Courtois.

VINICIUS Y JANUZAJ, A PARES

Primero creó peligro con un zurdazo lejano, tras caracolear en la frontal, que se marchó rozando el poste; y luego en un contraataque que resolvió por entre las piernas del arquero madridista, pero éste las cerró a tiempo de evitar el 0-2. Entre tanto, los de Solari ya se habían convertido en dueños de la posesión de la pelota, dando más y más trabajo a Rulli.

Una doble ocasión a la salida de un córner, de Raphaël Varane y del omnipresente Vinicius, fue el preludio de otra oportunidad clarísima de Sergio Ramos. El capitán blanco había subido en una jugada deslavazada, tras un centro medido de Dani Carvajal y con tiro incluido de Vinicius, el mejor de su equipo por el descaro y los regates ante la pasividad 'txuri-urdin'.

La falta de acierto, mal endémico del Madrid este curso, se unió al enfado del público por la expulsión de Lucas Vázquez en el minuto 61 y también por un penalti no señalado; fue por una falta de Rulli a Vinicius, que no obstante el árbitro decidió no corroborar con el VAR, y los ánimos se encendieron en el graderío. La solución de sacar a Isco no le funcionó al entrenador merengue, con menos crédito a cada jornada que pasa.

El 0-2, en la recta final y con los merengues volcados arriba, fue obra de un Rubén Pardo que había entrado de refresco escasos minutos antes. Willian José, sin más pericia toda la noche exceptuando su gol de penalti, se posó en la esquina derecha del área de Courtois y vio el desmarque de Pardo para centrar templado; con el balón 'a huevo', el centrocampista visitante cabeceó al fondo de las mallas sin remedio para el portero belga.

Esta derrota, para más inri, impidió que el Madrid recortase puntos al Sevilla y al Atlético de Madrid, que previamente se habían anulado con un 1-1 en tierras andaluzas. Además, el Barça manejará más margen de maniobra en sus próximos compromisos, embalado hacia el título de campeón cuando aún falta toda la segunda vuelta por jugarse. Por su parte, este triunfo permitió a la Real Sociedad alcanzar los 22 puntos y quedarse en una zona tranquila de la tabla.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 0 - REAL SOCIEDAD, 2 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo (Reguilón, min. 77); Casemiro (Isco, min. 57), Kroos (Dani Ceballos, min. 80), Modric; Lucas Vázquez, Vinicius Jr. y Benzema.

REAL SOCIEDAD: Rulli; Elustondo (Zaldúa, min. 69), Héctor Moreno, Diego Llorente, Aihen Muñoz (Zubeldia, min. 84); Illarramendi, Merino (Rubén Pardo, min. 73), Januzaj, Zurutuza, Oyarzabal; y Willian José.

--GOLES:

0-1, min. 3: Willian José, de penalti.

0-2, min. 82: Rubén Pardo.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz). Amonestó con amarilla a Marcelo (min. 52), Modric (min. 74) e Isco (min. 88) en el Real Madrid, y a Willian José (min. 36) en la Real Sociedad; y expulsó por doble amarilla a Lucas Vázquez (min. 40 y 61) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu, 53.412 espectadores.