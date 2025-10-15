El Real Madrid y Softtek renuevan su alianza digital global

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, y la presidenta y CEO de Softtek, Blanca Treviño. - PEDRO CASTILLO

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y Softtek han anunciado este miércoles la renovación de su alianza estratégica global, tras tres años de colaboración que han transformado la forma en que millones de aficionados viven la pasión madridista, siendo clave en la implementación de la visión digital del club, ayudando a construir y modernizar una plataforma tecnológica integrada, robusta, modular y escalable.

Gracias a esta alianza, el Real Madrid ha acelerado la adopción de prácticas ágiles y ha potenciado sus canales digitales, creando experiencias personalizadas y en tiempo real para su comunidad global, a la vez que ha fortalecido la capacidad del club para capitalizar nuevos y existentes ingresos digitales.

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, destacó que renovar esta colaboración con Softtek reafirma "un compromiso común con la excelencia y la innovación". "Softtek es un socio estratégico que comparte nuestra visión digital y nuestro propósito de situar a la afición en el centro de cada iniciativa", agregó.

Por su parte, la presidenta y CEO de Softtek, Blanca Treviño, afirmó que estos tres años han consolidando la posición de Softtek como "referente en transformación digital". "La renovación de nuestra alianza con el Real Madrid refleja la confianza y el compromiso mutuo por impulsar la excelencia tecnológica y la innovación digital, en la búsqueda de los más altos estándares", concluyó.

La alianza continuará centrada en la evolución constante del ecosistema digital del club, fortaleciendo la infraestructura tecnológica, mejorando la capacidad de adaptación ágil a las expectativas de los usuarios y garantizando experiencias personalizadas en tiempo real.

Todo ello con el objetivo de apoyar al Real Madrid en su liderazgo a nivel mundial en deporte, entretenimiento e innovación. De este modo, el Real Madrid y Softtek renuevan su compromiso estratégico, convencidos de que la colaboración seguirá generando valor tangible para el club y experiencias sobresalientes a sus aficionados.