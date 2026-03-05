El Real Madrid urge una reacción en Vigo

Archivo - El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior (centro), ante el RC Celta en el Santiago Bernabéu. - Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este viernes (21.00 horas) al RC Celta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los blancos urgen una reacción para olvidar las derrotas ligueras ante CA Osasuna y Getafe CF y no aumentar una distancia que ya es de 4 puntos con el líder FC Barcelona, a pocos días de recibir al Manchester City en Champions, mientras que el equipo gallego acumula cuatro victorias seguidas y ya venció a los merengues en el Santiago Bernabéu.

El partido que acoge ABANCA Balaídos abre una jornada 27 que ya se antoja clave para empezar a definir el futuro de la competición. Y es que el Real Madrid dio el pasado lunes otro paso atrás en su persecución al Barça, que ahora tiene 4 puntos de colchón, sumando su segunda derrota consecutiva --no ocurría desde mayo de 2019-- después de perder el liderato en El Sadar una semana antes.

Pero, además de los resultados --son 4 derrotas madridistas en 12 encuentros dirigidos por Arbeloa--, las sensaciones y el estado de forma del equipo merengue no son las mejores y complica el optimismo de la entidad y su afición de cara a alzar el trofeo liguero. Ahora, en Vigo, tienen otro examen sin red al que llegan con hasta nueve bajas, entre las que destacan las de Kylian Mbappé o Jude Bellingham.

Tampoco estará Rodrygo Goes, con el cruzado y el menisco rotos, ni David Alaba, ni Dani Ceballos, ni Éder Militao, por lesión, ni los sancionados Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. Pocas opciones para Arbeloa, que espera que Raúl Asencio esté de vuelta tras su fuerte golpe en Champions ante el SL Benfica. Así, repetiría Gonzalo García con Vinícius Júnior, y Brahim Díaz podría tener su oportunidad.

El técnico salmantino deberá decidir si refuerza el entro del campo con un Eduardo Camavinga que parece recuperado o si lo incorpora en el carril izquierdo para dar entrada al extremo marroquí. Un once para continuar con el éxito merengue en sus salidas a Vigo: no pierde en Balaídos desde hace más de una década, en concreto, mayo de 2014. Desde entonces, suma 10 victorias y 2 empates.

Pero el equipo blanco ya vio como en la primera vuelta, en el Santiago Bernabéu, los de Claudio Giráldez asestaron un golpe en la línea de flotación del proyecto de Xabi Alonso, que en enero terminó cayendo. Los gallegos atraviesan un gran momento, con cuatro victorias seguidas en todas las competiciones --2 en Liga y 2 en Europa League--.

Por esto, tras ganar al RCD Mallorca (2-0) y al Girona FC (2-1), se ha instalado entre los seis primeros de la tabla, con 40 puntos --primera vez que los alcanzan en 26 jornadas desde la 2015-16--, y ahora buscan un hito y hacer un 'doblete' liguero contra el Real Madrid --no lo logra desde la temporada 1998-1999--.

Una racha de ocho encuentros sin ganar en casa (3D y 5E) en el inicio del campeonato lastró a un equipo gallego ya recuperado --12 puntos de los últimos 15 posibles en Vigo-- y que, además, como el Real Madrid recibirá al City de Guardiola en la ida de octavos de final de Champions, se enfrentará al Olympique de Lyon en la Liga Europa.

Será un duelo entre el equipo que más porterías a cero ha celebrado en lo que va de Liga, el Real Madrid con 11, y un Celta que solo se ha quedado sin marcar en 2 de los 18 encuentros disputados como local este curso en todas las competiciones. Así, Claudio Giráldez solo tiene la baja de Pablo Durán, aunque es habitual ver rotaciones en un equipo que, pese a los cambios, no pierde su identidad.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

RC CELTA: Radu; Carreira; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Román, Moriba; Fer López, Borja Iglesias y Swedberg.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Güler; Gonzalo García y Vinícius.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego).

--ESTADIO: ABANCA Balaídos.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.