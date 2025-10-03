Real Madrid - Villarreal: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid CF recibe este sábado (21.00 horas) al Villarreal CF en la octava jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo en el que quieren confirmar que ya han curado las penas del derbi en el Riyadh Air Metropolitano, con la misión de reconquistar el liderado antes del parón internacional, mientras el equipo castellonense llega lanzado y con el objetivo de la segunda plaza en su particular cuesta de septiembre.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler, Bellingham; Mbappé y Rodrygo.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Moleiro; Pepé y Solomon.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Madrid y Villarreal de la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 4 de septiembre a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER

El duelo entre los blancos y los 'groguets' se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.