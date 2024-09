El Real Madrid visita sin margen a una Real Sociedad a la baja

Los de Ancelotti no pueden ceder más puntos en el inicio del 'maratón' frente a un conjunto 'txuri urdin' lejos de su mejor versión

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este sábado a la Real Sociedad en un encuentro correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports 2024-2025, después de un parón internacional que ha dejado importantes bajas en ambos conjuntos, con los blancos sin margen de error si quieren recortar puntos al líder FC Barcelona, y los vascos, necesitados tras un mal arranque, todavía sin vencer en casa en lo que va de curso.

El Reale Arena será el escenario este sábado (21.00 horas) de un duelo de nivel, entre dos equipos Champions que, sin embargo, no están mostrando las mejores sensaciones. Sin embargo, será el primer partido tras el parón internacional, en el que esperan haber reseteado y alejado las dudas sobre el juego de ambos equipos, en el que es también el inicio de un intenso maratón.

Y es que hasta el próximo parón de selecciones, entre el 7 y el 15 de octubre, ambos conjuntos jugarán siete encuentros. En el caso de los blancos, se enfrentarán en Champions a Stuttgart y Lille, mientras que en este tramo vivirá uno de los compromisos más complicados del curso: visitar el Metropolitano (29 de septiembre).

Una serie de encuentros cada 3-4 días para los que Ancelotti necesitará frescura y administrar bien los minutos en la plantilla sin mermar el rendimiento. Algo que se antoja complicado, dado muchos jugadores no están a su 100% físicamente. Tras abandonar la concentración de Francia, Ferland Mendy apunta a titular en Donosti, mientras que su compatriota Aurelien Tchouameni no ha llegado a tiempo.

El preparador de Reggiolo tampoco forzará a Jude Bellingham, ausente desde el estreno liguero y con la Champions a la vuelta de la esquina. El que sí ha acelerado su vuelta es un Éder Militao que, ya recuperado de un problema muscular, acompañará a Antonio Rüdiger en defensa, mientras Arda Güler o Brahim Díaz se disputarán el puesto de mediapunta. David Alaba, Dani Ceballos y Eduardo Camavinga tampoco estarán en Anoeta.

Ancelotti no puede hacer demasiadas probaturas ni pasarse con las rotaciones para no dejarse más puntos, después de los frenazos en forma de empates ante RCD Mallorca y la UD Las Palmas en las únicas dos salidas de este curso. Rendir lejos del Bernabéu es la asignatura pendiente de este Real Madrid, que sigue buscando las mejores versiones de un cuestionado Vinícius Júnior y de un Kylian Mbappé ya liberado con su doblete ante el Betis en el último triunfo doméstico (2-0).

El tridente ofensivo lo completará Rodrygo Goes, también en el foco mediático por sus declaraciones evidenciando molestia por no estar entre los 30 nominados al Balón de Oro y por su condición de comodín. Pese a no pasar del empate en los dos primeros partidos como visitante --algo que no ocurría desde la 2012/13--, los blancos encadenan 17 encuentros invictos lejos de casa, y solo han perdido una de sus últimas cinco visitas al Reale Arena.

La Real Sociedad tampoco tiene mucho espacio para dejarse más puntos, sobre todo en casa, donde encadena dos derrotas, tres si se tiene en cuenta la última del curso pasado. Si cae ante el conjunto madridista, sumaría cuatro encuentros seguidos perdiendo en Anoeta, algo que no ocurre desde 2007, precisamente con el Real Madrid como verdugo.

La gran novedad en el equipo 'txuri urdin' es Mikel Oyarzabal, que entró en la convocatoria pese a retirar en camilla hace solo unos días en un partido con la selección, aunque no está al 100% y su lugar como 'nueve' lo ocupará Óskarsson. También será titular Aguerd en defensa, mientras Becker apunta al once, por delante de Barrenetxea, y Turrientes y Brais Méndez pelearán por un puesto en el centro del campo.

El delantero islandés asumirá la responsabilidad del gol, algo que le falta a esta Real Sociedad --tres tantos en cuatro partidos--, en un once en el que Imanol deberá controlar a Mbappé. El crack francés marcó dos goles en febrero de este año en la victoria del PSG contra la Real Sociedad en los octavos de final de la Champions y es la principal amenaza contra los vascos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Javi López; Zubimendi, Turrientes, Sergio Gómez; Kubo, Óskarsson y Becker.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Modric; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Andaluz).

--ESTADIO: Reale Arena.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga y Movistar+.