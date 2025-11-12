El Real Madrid visitará al Alavés el domingo 14 de diciembre a las 21.00

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga anunció este miércoles los horarios de LaLiga EA Sports de la jornada 16, con el encuentro del Real Madrid a domicilio ante el Deportivo Alavés para el domingo 14 de diciembre a las 21.00 o el duelo del FC Barcelona contra Osasuna el sábado a las 18.30.

La patronal desveló el calendario de una nueva jornada de Primera, que arrancará el viernes 12 de diciembre a las 21.00 con el partido entre la Real Sociedad y el Girona, mientras que finalizará el lunes 15 con el Rayo Vallecano - Real Betis a las 21:00h.

Por su parte, la lucha por el liderato se vivirá con el duelo del Real Madrid en Mendizorroza ante el Alavés del domingo, y el encuentro del Barça en casa contra Osasuna un día antes. Además, el Atlético de Madrid jugará su partido de la jornada 16 de Liga el sábado a las 14.00 contra el Valencia en el Metropolitano.

En el comunicado con los horarios, LaLiga avisa de que "los partidos están sujetos a modificación en función de los emparejamientos de 1/16 de Copa del Rey".

--PROGRAMA DE LA JORNADA 16 DE LALIGA EA SPORTS:

-Viernes 12 de diciembre.

Real Sociedad - Girona 21.00.

-Sábado 13.

Atlético de Madrid - Valencia 14.00.

Mallorca - Elche 16.15.

FC Barcelona - Osasuna 18.30.

Getafe - Espanyol 21.00.

-Domingo 14.

Sevilla - Real Oviedo 14.00.

RC Celta - Athletic Club 16.15.

Levante - Villarreal 18.30.

Deportivo Alavés - Real Madrid 21.00.

-Lunes 15.

Rayo Vallecano - Real Betis 21.00.