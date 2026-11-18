Real Madrid vs RC Celta: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe al RC Celta en el Estadio Santiago Bernabéu en el encuentro que cierra la sesión del sábado de la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Los blancos continúan en la pugna directa por el liderato tras vencer al Valencia en Mestalla (0-3) con el regreso de Vinícius Júnior pero sin los lesionados Rodrygo y Raúl Asencio, mientras que el conjunto vigués llega tras empatar sin goles ante el Levante y con las bajas confirmadas de Borja Iglesias y Miguel Román.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Konate, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham; Güler, Mbappé y Vinícius Júnior.

RC Celta: Radu; Javi Rodríguez, Cáceres, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Febas, Rueda; Hugo Álvarez, Jutglà y Durán.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER

El choque tendrá lugar el sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas (horario peninsular español) en el Estadio Santiago Bernabéu. La retransmisión en España se podrá seguir a través de Movistar LaLiga TV y Movistar Plus+. También estará disponible el minuto a minuto y toda la información del partido en la web de Europa Press.