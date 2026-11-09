El Real Oviedo destituye al entrenador Julián Calero

Archivo - El entrenador español Julián Calero - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato del técnico Julián Calero y de su cuerpo técnico al frente del primer equipo, una destitución que se produce tras la última victoria cosechada frente al Cádiz (1-2) y con el conjunto azulón situado a un solo punto de las plazas de 'play-off' de ascenso en LaLiga Hypermotion.

"El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Julián Calero como entrenador del primer equipo. El técnico oviedista, con contrato hasta el 30 de junio 2027, deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona", ha anunciado el club.

El preparador, que llegó a Oviedo en verano tras lograr el ascenso a Primera con el Levante, finaliza de este modo su vinculación con la entidad de la capital del Principado junto al resto de sus colaboradores con unos números que no son malos pero que no han convencido a la propiedad ovetensa.

"El Real Oviedo quiere agradecer a Julián Calero y a su cuerpo técnico su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el club, deseándoles toda la suerte en su futuro profesional", ha trasladado la entidad azulona.

La resolución de su contrato llega justo después del triunfo logrado a domicilio este pasado sábado en la jornada 13 del campeonato liguero. El cuadro asturiano ocupa en estos momentos la novena posición de la clasificación tras registrar tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros, manteniéndose a un punto de la promoción y a seis puntos de la segunda plaza, que otorga el ascenso directo.