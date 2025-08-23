Real Oviedo - Real Madrid: Hora, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita al Real Oviedo en el duelo que supondrá el regreso del fútbol de Primera División a la ciudad asturiana, un partido en el que los merengues necesitan ganar para no perder distancia con el tren delantero de la clasificación, mientras que los locales buscarán sumar su primer punto en Liga.

Posibles alineaciones:

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Costas, Dendoncker, Calvo, Alhassane; Hassan, Sibo, Chiara; Ilic y Viñas.

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Mbappé y Vinícius.

Fecha y hora:

El duelo entre Oviedo y Real Madrid de la segunda jornada de LaLiga EA Sports que se disputa en el estadio Carlos Tartiere se celebrará el domingo 24 de agosto a las 21.30 horas.

Dónde ver:

El enfrentamiento entre los carbayones y los madridistas se podrá ver en televisión a través de DAZN LaLiga.