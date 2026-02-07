Real Sociedad - Elche: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad es otra desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo. El técnico estadounidense ha cambiado la cara al equipo y aún no sabe lo que es perder, una racha que le ha servido para alejar el descenso y soñar con Europa en Liga, y meterse en semifinales de la Copa del Rey Mapfre. Ahora, ante un necesitado Elche, que ve como los puestos de descenso se acercan cada vez más, buscará poner fin a una dinámica de cinco jornadas sin ganar --tres derrotas y dos empates--.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Guedes, Gorrotxa, Soler, Marín; Sucic y Oyarzabal.

Elche: Peña; Pedrosa, Affengruber, Chust, Bigas, Varela; Febas, Aguado, Neto; Rodríguez y Diangana.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Sociedad y Elche de la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 7 de enero a las 21.00 horas en Anoeta.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'txuri urdin' y los ilicitanos se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.