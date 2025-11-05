La Real Sociedad B gana al Huesca y lo mete en problemas

Archivo - Sergi Enrich, en un partido con la SD Huesca. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad B ha ganado este miércoles por 2-0 a la SD Huesca en un partido correspondiente a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion y que llevaba aplazado desde el pasado 18 de octubre, debido a un brote vírico de origen gastrointestinal entre la plantilla oscense.

En el Estadio de Anoeta, Peru Rodríguez anotó el primer gol para los locales en el minuto 24 transformando un penalti. Luego su escasa puntería castigó al Huesca, que cumplido el 90' encajó el definitivo 2-0 por obra de Lander Astiazaran con asistencia de Gorka Carrera.

No ayudó a los visitantes que Diego Aznar se retirase por lesión en el minuto 84 y su equipo hubiera agotado todas sus sustituciones. Esta mala cosecha fuera de casa dejó al Huesca con 14 puntos, escasas posiciones por encima de una Real Sociedad B que luce 12 puntos aún en zona de descenso.