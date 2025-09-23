Real Sociedad y Mallorca viven un duelo de urgencias y Getafe y Alavés buscan seguir tranquilos

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad recibe este miércoles al RCD Mallorca en el estadio de Anoeta (21.30 horas), en la jornada 6 de LaLiga EA Sports, en un duelo directo entre dos equipos que se encuentran en posiciones de descenso a Segunda División, mientras que el Deportivo Alavés visitará Getafe en un partido en el que ambos buscan tres puntos que le permitan continuar con su gran arranque liguero.

Sólo se han disputado cinco jornadas ligueras y el encuentro de Anoeta entre Real Sociedad y Mallorca ya tiene vitola de trascendental. Ambos equipos llegan al duelo con la necesidad de sumar puntos si quieren abandonar las posiciones de descenso en las que se encuentran actualmente, además de intentar sumar la primera victoria de la temporada.

Especialmente dramático está siendo el arranque del curso para la Real Sociedad, un equipo que se había acostumbrado a las competiciones europeas en los últimos años. Sin embargo, la salida de grandes nombres de la plantilla en las últimas temporadas, han provocado la devaluación de un equipo que, hasta el momento, tiene más cerca el fantasma del descenso que las aspiraciones de tiempos pasados.

Por ello, a los pupilos de Sergio Francisco les urge ganar al Mallorca si no quieren sentir como la presión aumenta. Y es que el inicio de Liga de los 'txuri urdin', con dos puntos de 15 posibles, es el peor arranque del club en Primera desde el año 2005. Ahora, ante su público y frente a un rival al que no ha ganado en ninguno de sus últimos tres enfrentamientos, necesitan un golpe sobre la mesa.

Un triunfo que pasa por mejorar las prestaciones defensivas del equipo, una seña de identidad de 'la Real de Imanol' que ha brillado por su ausencia hasta el momento. En ninguno de los cinco partidos disputados han logrado mantener la portería a cero, y con nueve tantos en contra es el tercer equipo más goleado de la categoría --sólo por detrás de Girona (15) y Mallorca (10).

Enfrente tendrá a un Mallorca que llega con las mismas malas sensaciones y situación clasificatoria al partido. Los de Jagoba Arrasate sólo han podido rascar dos puntos, aunque el último de ellos fue la pasada jornada ante un rival superior como el Atlético de Madrid. Un buen resultado que esperan sirva de punto de inflexión en la temporada, y al que buscan dar continuidad en San Sebastián.

Los bermellones volvieron a transmitir la imagen de bloque que siempre ha caracterizado a los equipos de Arrasate y, además, Vedat Muriqi demostró que sigue en estado de gracia. El delantero kosovar ha marcado cuatro goles en los últimos tres partidos con el Mallorca, y es el segundo máximo artillero de LaLiga EA Sports, por lo que será la principal amenaza para la Real Sociedad, un equipo al que no ha marcado en ninguno de los seis enfrentamientos que ha disputado.

En el apartado de bajas, Sergio Francisco no podrá contar con los lesionados Artiz Elustondo, Orri Oskarsson y Yangel Herrera, que continúa sin poder debutar como 'txuri urdin', mientras que en el Mallorca no estarán el lesionado Marash Kumbukka ni el internacional español sub-20 Jan Virgili, convocado para el Mundial de la categoría.

Por su parte, el Getafe recibe al Deportivo Alavés en el Coliseum en un partido marcado por la buena dinámica en la que llegan ambos equipos, más allá de haber caído ambos en su último duelo. Y es que, tanto el equipo azulón como el babazorro se encuentran en la primera parte de la tabla, bastante alejados de los puestos de descenso, cuya lucha por evitarlos es el principal objetivo de la temporada.

En el caso del Getafe, cayó el pasado domingo a domicilio ante el FC Barcelona, aunque ha demostrado en este arranque liguero que pese a la limitaciones de la plantilla están compitiendo de manera notable. Prueba de ello son los nueve puntos que tiene en su haber, los últimos tres, conseguidos en el único partido que han disputado como locales este curso. Ante el Alavés, buscarán seguir construyendo del Coliseum su particular fortín.

Enfrente tendrán a un Deportivo Alavés que llega de caer en casa ante el Sevilla, pero que consiguió sacar los tres puntos en su último partido como visitante, nada más y nada menos que en San Mamés ante el Athletic Club. Ahora, quiere dar continuidad a ese gran resultado con su segunda victoria consecutiva lejos de Mendizorroza, algo que no consigue en Liga desde enero de 2024.

En lo deportivo, José Bordalás no podrá contar con el lesionado Juanmi Jiménez ni con su 'pichichi', Adrián Liso, que ha sido convocado por la selección española Sub-20 para disputar el Mundial. Así, en su lugar se espera la entrada Abu Kamara, que dispondría de su primera titularidad. Por su parte, Eduardo Coudet viajará a Getafe sin bajas con las dudas de quién será el punta del equipo, siendo Toni Martínez la opción más probable.

PROGRAMA DE LA JORNADA 6 DE LALIGA EA SPORTS

Miércoles 24.

Getafe - Deportivo Alavés. Quintero González (C.Andaluz) 19.00 horas.

At. de Madrid - Rayo Vallecano. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.30 horas.

Real Sociedad - Mallorca. Galech Apezteguía (C.Navarro) 21.30 horas.