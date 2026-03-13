La Real Sociedad quiere arrebatar al Real Madrid la segunda plaza en la Liga F Moeve

Archivo - Athenea del Castillo y Andreia Jacinto pugnan por un balón en el Real Madrid-Real Sociedad de la Liga F Moeve 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El duelo entre la Real Sociedad y el Real Madrid, con la segunda en plaza en juego, se presenta como el más atractivo de la vigesimosegunda jornada de la Liga F Moeve 2025-2026 en la que el líder FC Barcelona pretenderá dar en Riazor otro paso más hacia el título y desquitarse de lo sucedido en la Copa de la Reina Iberdrola.

Tras el parón internacional, el campeonato doméstico retorna a la acción para afrontar su recta final, donde una de las batallas más atractivas está en la pelea por la segunda posición, con un choque clave este sábado en Zubieta.

Ahí se verán las caras el actual poseedor de esa posición, el Real Madrid, y su rival directo, la Real Sociedad, situada a tres puntos y que espera sacar la victoria para alcanzar a las madridistas, frente a las que debe superar el goalaveraje del 1-0 de la primera vuelta y confirmar su gran temporada.

El equipo que entrena Arturo Ruiz no pierde desde principios de diciembre, precisamente frente al de Pau Quesada en el Alfredo di Stéfano, y buscará su cuarta victoria seguida ante un rival que no se le ha dado demasiado bien y al que no gana desde septiembre de 2021.

Enfrente, un Real Madrid que busca su sexto triunfo consecutivo en la Liga F para dar un paso adelante en su objetivo de ratificar su subcampeonato y de mantener algo de emoción en la Liga F porque todo lo que no sea un triunfo le alejaría aún más de un FC Barcelona que le aventaja ya en diez puntos. El equipo merengue intentará hacer valer su fortaleza defensiva, con los tres últimos partidos domésticos sin encajar.

Por su parte, el líder Barça intentará aprovechar este fin de semana para sentenciar aún más un nuevo título en su visita a un Deportivo ABANCA, entonado a domicilio, pero que no gana en Riazor desde el pasado 6 de diciembre. Además, el conjunto gallego se topará con un rival algo enrabietado por su inesperado 0-0 ante el FC Badalona Women en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola.

Además, otro equipo en la penúltima ronda copera como el Costa Adeje Tenerife intentará aparcar su sueño de jugar la final en su partido en casa ante el colista Levante UD. El equipo tinerfeño, cuarto, necesita ganar para sacar partido a una posible derrota de la Real, que le saca once puntos en su batalla por la tercera plaza, y para ello deberá no pensar demasiado en la vuelta de Copa de la semana que viene donde debe remontar el 1-0 de la ida ante el Atlético de Madrid.

El conjunto colchonero, ya demasiado lejos seguramente de la pelea por poder jugar el año que viene la Champions (15 puntos), podría pensar más en la final de la competición del k.o y reservar algunas futbolistas en la visita a Alcalá de Henares (Madrid) del urgido DUX Logroño, antepenúltimo.

Por delante, el Sevilla FC, quinto clasificado, buscará su cuarta victoria consecutiva en su desplazamiento a Murcia donde le espera un Alhama CF El Pozo, penúltimo, que no suma puntos desde el 0-0 ante el Athletic Club a mediados de octubre y que no ha marcado en sus seis últimos partidos ligueros.

Finalmente, en la lucha por la sexta plaza de la clasificación, el FC Badalona Women, reforzado por su empate copero ante el FC Barcelona, querrá hacerse fuerte en casa ante el Granada CF, y el Madrid CFF visitará al Athletic Club en un duelo entre dos equipos irregulares. La jornada se completa con el choque directo por la permanencia entre el RCD Espanyol que lleva dos de los últimos cinco puntos y una SD Eibar que lleva seis derrotas seguidas.