Real Sociedad - RC Celta: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

En el Reale Arena, el Celta tratará de auparse momentáneamente a ese sexto puesto con una victoria frente a la Real Sociedad, que el pasado domingo derrotó en casa al líder, el FC Barcelona (2-1), y completó así una semana redonda en la que también se garantizó el billete para los cuartos de final de la Copa.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Gómez; Guedes, Gorrotxa, Turrientes, Barrenetxea; Brais y Oyarzabal.

RC Celta: Radu; Carreira, Fernández, Starfelt, Marcos Alonso, Ristic; Sotelo, Román; Hugo Álvarez, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Sociedad y Celta de la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 25 de enero a las 18.30 horas en Anoeta.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'txuri urdin' y los celestes se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.