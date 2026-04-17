La Real Sociedad y una travesía de rigor y resiliencia camino de La Cartuja

Archivo - Los jugadores de la Real Sociedad celebran el pase a la final de la Copa del Rey Mapfre. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad disputa este sábado (21.00 horas) la final de la Copa del Rey Mapfre 2025-2026 en La Cartuja frente al Atlético de Madrid tras completar un recorrido sólido y, por momentos, agónico en el torneo del KO, en el que ha sabido combinar eficacia ante rivales de menor entidad con competitividad en cruces de máxima exigencia.

El conjunto 'txuri urdin' inició su andadura en el torneo copero en la primera eliminatoria con una victoria convincente ante el modesto Negreira (0-3) de la categoría Preferente gallega. Posteriormente, en segunda ronda, superó (0-2) también sin sobresaltos al Reus FCR, avanzando con firmeza y sin dudas a los dieciseisavos de final.

En esa fase, la Real Sociedad, todavía de Sergio Francisco, sufrió más para seguir con vida en el torneo del KO, al vencer por la mínima (1-2) al CD Eldense, equipo que milita en Primera RFEF. De hecho, el partido se decidió en el minuto 96, gracias a un gol de Pablo Marín, evitando 'in extremis' la sorpresa.

El salto de dificultad se acentuó en octavos de final, ya con 'Rino' Matarazzo en el banquillo y fase en la que el equipo guipuzcoano necesitó la tanda de penaltis para eliminar a CA Osasuna, tras un partido que al descanso perdía por dos goles y que llevaron a la prórroga con otro gol postrero. Desde los once metros, venció la fiabilidad de los vascos por 4-3 sobre los 'rojillos'.

En cuartos de final, de nuevo la Real Sociedad demostró su alta capacidad de resiliencia para sobreponerse al Alavés (2-3), en un partido marcado por la alternancia en el marcador y la capacidad de reacción 'txuri urdin', incluyendo un penalti detenido por Álex Remiro antes de la remontada para sellar el pase a semifinales.

Esta última ronda antes de la gran final deparó un derbi vasco ante el Athletic Club, que se saldó en favor de los donostiarras. Un tanto de Mikel Oyarzabal desde el punto de penalti en el partido de vuelta certificó el pase a la final, en una eliminatoria en la que la Real mostró madurez competitiva y control de los tiempos, después de un primer envite en San Mamés que también se adjudicaron con el gol de Beñat Turrientes.

De este modo, el conjunto txuri-urdin alcanzó el último acto del torneo, donde se medirá al Atlético de Madrid este sábado (21.00) en el estadio La Cartuja, con la oportunidad de conquistar un nuevo título copero seis temporadas después.