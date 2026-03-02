El Real Zaragoza destituye al entrenador Rubén Sellés y al director deportivo Txema Indias

Archivo - (i-d) El director deportivo del Real Zaragoza, Txema Indias, el nuevo entrenador del Real Zaragoza, Rubén Selles, y el CEO del Real Zaragoza, Fernando López, durante la presentación del nuevo entegador, a 21 de octubre de 2025, en Zaragoza. - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Zaragoza destituyó este lunes al técnico Rubén Sellés, que firmó hace unos cuatro meses con le club maño, y al director deportivo Txema Indias, anunciando que Lalo Arantegui lidera ahora la dirección deportiva.

"El Real Zaragoza comunica que finaliza la relación contractual que vinculaba a nuestra entidad con el director deportivo Txema Indias y el entrenador Rubén Sellés", informó la entidad maña en un comunicado en su página web.

El club agradeció "la profesionalidad, dedicación y esfuerzo" de ambos durante su etapa en el Zaragoza y les desearon "la mayor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales", después de que el equipo se encuentre a 8 puntos de la salvación tras perder por 0-1 ante el Burgos, después de que Sellés cogiera las riendas del banquillo con el Zaragoza a 5 puntos de la permanencia.

Tras esto, el club aragonés anunció un principio de acuerdo con Lalo Arantegui para que se convierta en el nuevo director deportivo de la entidad. "Arantegui firmará por lo que resta de temporada y otras dos más fijas, además de dos temporadas opcionales adicionales. Arantegui llega al Real Zaragoza con el aragonés Fran Gracia en su equipo de trabajo, que asumirá la Secretaría Técnica", avanzó un comunicado.

Nacido en Zaragoza en 1977, Arantegui comenzó su andadura en los despachos del fútbol como director deportivo del Ejea tras retirarse allí como jugador en 2011. Posteriormente, tras su paso como 'scout' por las secretarías técnicas del Real Zaragoza (de 2012 a 2013) y del Villarreal (de 2013 a 2015), asumió la dirección deportiva del Huesca entre 2015 y 2017.

Después, regresó al Zaragoza, iniciando así su primera etapa al frente de la dirección deportiva del club. Formó parte de la estructura zaragocista desde febrero de 2017 hasta diciembre de 2020. Durante ese periodo, el equipo disputó dos 'playoff' de ascenso a Primera División (2017-18 y 2019-2020).

Y David Navarro, que llegó al club el pasado mes de noviembre como coordinador deportivo del Área de Fútbol, dirigirá la sesión de entrenamiento de este lunes en la vuelta al trabajo de los jugadores del Zaragoza de cara a preparar el partido del próximo viernes ante el Cádiz CF, en "una decisión adoptada por Lalo Arantegui".