Reina: "El único susto con el coronavirus fue cuando me faltó el aire durante 25 minutos"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero español del Aston Villa, Pepe Reina, reconoce que sólo se asustó durante su autoaislamiento en su casa al sentir síntomas de estar pasando el coronavirus cuando notó que le faltaba el aire "durante 25 minutos".

"Los primeros seis u ocho días los pasé encerrados en una habitación. Me aislé después de experimentar los primeros síntomas del virus. Fiebre, tos seca, un dolor de cabeza que nunca me dejó, esa sensación de agotamiento... El único susto fue cuando durante veinticinco minutos me faltó el aire, era como si mi garganta se hubiera estrechado repentinamente y el aire no pudiera pasar", recalca Reina en una entrevista al 'Corriere dello Sport' publicada este martes.